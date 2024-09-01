Orhan Holding 20. Uluslararası Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı!

26 yıl önce yerel düzeyde başlayan ve 20 yıldır dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıları ortak bir noktada buluşturan Orhan Holding Uluslararası Fotoğraf yarışması için başvurular başladı.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) “Kültür ve Sanata Katkı Kurum Ödülü”ne layık görülen, aynı zamanda Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) gümüş plaket, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Üçüncü Yıldız sahibi olan Orhan Holding Uluslarası Fotoğraf Yarışması için bu yıl ‘Birlikte İleriye’ teması belirlendi. Yarışma; Renkli, Siyah-Beyaz ve Kreatif olarak üç kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar başvurularını https://ipc.orhanholding.com/tr/ adresi üzerinden 2 Kasım tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Merih Akoğul, Timurtaş Onan, Laleper Apek, Selda Salman Acar, Ayşen Küçüka, Muhsin Aydın, Necla Orhan, Cengiz Karlıova ve Yoong Wah Alex Wong’da oluşan jürinin ödüllendireceği eserler 15 Kasım 2024 tarihinde https://ipc.orhanholding.com/tr/ adresinden online olarak duyurulacak.