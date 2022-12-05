Osmanlı döneminden nadir kitaplar açık artırmada

onlinemuzayede.com, 50. Online Nadir Kitap Müzayedesi’nde nadir kitapları satışa sunuyor. Müzayedede seyahatnamelerden günlüklere, kapitülasyonların yenileme antlaşmalarından dönemin önemli kaynak kitaplarına kadar pek çok eser bulunuyor.

308 yıllık

Müzayedin en dikkat çekenleri arasında, aristokrat ve politikacı Marques Charles De Ferriol’un, Fransız ressam Jean Baptiste Vanmour’un gravürleri eşliğinde Lale Devri’ndeki yaşamı gözler önüne serdiği 1714 tarihli, “Recueil de Cent Estampes” yer alıyor. Batılıların Osmanlı toplumunu tanıması için hazırlanan eser, Ferriol’un detaylı anlatımının eşlik etmesi nedeniyle aynı zamanda döneminin Osmanlı devlet kültürü ve devlet içerisindeki hiyerarşisini belgeleyen bir kaynak niteliğinde. 99’u tam sayfa ve 3’ü çift sayfa toplam 102 gravürden oluşan kitap, 180 bin TL başlangıç fiyatı ile satışta.

Osmanlı’nın ilk Jeofizik kitabı

Osmanlı’nın ilk jeofizik kitabı, “Füyuzat-I Mıknatısiye” müzayedenin diğer eserleri arasında. Osmanlı’ya ilk Türk matbaasını kazandıran Macar asıllı matbaacı, yayımcı, yazar ve çevirmen İbrahim Müteferrika’nın çeşitli batılı kaynaklardan Osmanlıcaya tercüme edip derlediği “Füyuzat-ı Mıknatısiye” yani Pusulanın Yararları, yaşamı boyunca yayınladığı 17 kitabın onuncusu olma özelliğinde. 23 varak, 2 tam sayfa pusula çizimden oluşan kitabın başlangıç fiyatı 60 bin TL.

Bir Osmanlı subayının Millî Mücadele anıları

120. Piyade Alayı 9. Bölük Kumandanı Çetinoğulları’ndan Süleyman Sırrı Efendi’nin kaleme aldığı el yazması hatırat, müzayedenin öne çıkanlarından. 1. Dünya savaşı ve Millî Mücadele dahil 1912’den itibaren yaşadıklarını, kendi çizdiği 300’den fazla cephe haritası ve eskiz eşliğinde anlatan Süleyman Sırrı Efendi, Osmanlı’nın çöküş dönemi ve Millî Mücadele için kaynak niteliğinde esere imza atmış. 2 cilt el yazması metin ve 2 cilt el çizimi haritadan oluşan 4 ciltlik eser, 70 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.

Eserler, 50. Online Nadir Kitap Müzayedesi’nde 11 Aralık saat 20:30’a kadar açık artırmada olacak.