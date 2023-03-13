Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadın zarafeti ‘Kuytu’ sergisiyle Kalyon Kültür’de

Kalyon Kültür, Dünya Kadınlar Günü’nün de kutlandığı mart ayında, kadına saygı çerçevesinde; Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan, bir doğu -batı sentezi örneği olan, kadınının zevk ve ruhunu yansıtan toplam bin 203 nadide eser ve objelerin yer aldığı Kuytu sergisini sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturuyor. İş insanı ve koleksiyoner Yusuf İyilik’in çeşitli bölgelerden toplayıp restore ettiği özel koleksiyonundan seçilen eser ve objelerden oluşan serginin küratörlüğünü ise tasarım ve mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin üstleniyor.

Sergi, Kalyon Vakfı’nın “Geçmişe vefa, geleceğe değer” misyonu kapsamında 2019 yılında restore ettiği, 2020 yılında ise Kalyon Kültür olarak hizmete açılan Nişantaşı Taş Konak’ta düzenleniyor. Taş Konak, şair İhsan Raif’in doğup büyüdüğü, şiirlerine ilham veren yer ve her daim sanatçıların buluşma noktası olarak da biliniyor.

‘Kuytu’, her ne kadar “ıssız, sessiz, göze çarpmayan yer” anlamına gelse de Kuytu sergisi, nispeten kapalı bir çevrede yaşayan kadınların zengin dünyasında bizleri bir yolculuğa çıkararak döneme tanıklık etmemizi sağlıyor.

Reyhan Kalyoncu

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Geçmişe vefa, geleceğe değer anlayışı ile yola çıktığımız Kalyon Kültür’de 3. yılımıza girdik. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok değerli sergiye ve farklı konularda atölyelere ev sahipliği yaptık. İçinde bulunduğumuz mekân, Taş Konak, tarihi boyunca sanat ve sanatseverlerle var olmuştur. Biz de şehre vefamızı, bu binada sanatın her dalını, tüm disiplinlerini destekliyoruz. Sanat herkesin hakkı idealiyle, topluma dokunabilme vizyonumuzla programımıza devam edeceğiz. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle, sergiyi açmak konusunda çekincelerimiz oldu. Ancak sanatın iyileştirici gücünün hepimize iyi geleceğine inanarak sergimizi sanatseverlerle buluşturmayı arzu ettik.”