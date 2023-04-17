Özen Altıparmak: Ar-Ge merkezimizi paydaşlarımıza ve herkese açmaya hazırız!

Balda tağşiş göstergesi olan esmer pirinç şurubunun tespiti, ihracatın önünde engel oluşturan C4 Şeker Oranı Metodu’nun çam balına özel olarak geliştirilmesi gibi çalışmalara imzasını atan Balparmak, tüketicilerin doğal bala ulaşması için çağrıda bulundu.

Balparmak, Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirdiği analizler, taklit ve tağşişinin önüne geçmek için geliştirdiği yeni metotlar ve yaptığı bilimsel çalışmalarla sektöre katkısını sürdürüyor. Gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında özenle seçtikleri balları en az 100 parametrede analiz ettiklerinin altını çizen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, Balparmak Ar-Ge Merkezi’nin sahip olduğu uzman kadrosu ve alt yapı imkanları ile bal ve diğer arı ürünleri konusunda bilimsel araştırmalar yürüttüklerinin, taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik yeni metotlar geliştirdiklerinin altını çizdi.

Bal ve Diğer Arı Ürünleri-Kalite-Kontrol Laboratuvarı’nın (APİLAB) bugün Türkiye’nin tek, Avrupa’nın en kapsamlı dört eşdeğer bal ihtisas laboratuvarı olduğunu belirten Altıparmak “Son dönemde balda taklit ve tağşiş en üst seviyelerde, biz tüketicinin doğal bala ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle Ar-Ge Merkezimizi doğal bala ulaşmak isteyen herkese açmaya, ürünlerinin analizine destek olmaya hazırız. Sattığı balın doğallığından şüphe eden marketler, markalar merkezimizin deneyiminden faydalanabilir” dedi.

Ambalajlı süzme bal ihracatı

Tüketicilerin Balparmak’a ve ürünlerine olan güvenine dikkat çeken Altıparmak, bu güvenin sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurtdışında da markamıza büyük bir güven duyuluyor. Üst üste sektörümüzün ihracat lideri olmamız da bunun bir sonucu… Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Japonya, Singapur, Kıbrıs, Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük markalı, ambalajlı süzme bal ihracatçısı konumundayız. Avrupa’da lokal ve gurme ürünler satan marketlerin yanı sıra zincir marketlerin raflarında da yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle katma değerli ve fonksiyonel ürünlerimizle Ortadoğu ve Kuzey Amerika gibi yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa ülkelerindeki ulusal zincir marketlerdeki varlığımızı da koruyarak bölgede yaygınlaşmaya devam edeceğiz.”