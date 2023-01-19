Patika koşucuları Kapadokya'da buluşacak

Uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısıyla ülkemizin tanıtımına ve spor kültürünün yayılmasına öncülük eden Argeus Travel & Events tarafından Salomon’un isim sponsorluğunda geleneksel olarak Ekim ayının üçüncü haftası Kapadokya’da düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, 2023 yılında 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail® için koşucuların https://cappadociaultratrail.com/ adresinden kayıt olabileceği yarışa; 2022 yılında 80’e yakın ülkeden 2 bin 224 koşucu katılmış, Türk koşucuların parkur rekorlarına

İlk düzenlendiği 2014 yılında 176 katılımcıyla yolculuğuna başlayan ve giderek bir koşu festivaline dönüşerek dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’nın masalsı atmosferinde buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 2023 yılında 10. yılını kutlama heyecanı yaşıyor. Salomon Cappadocia Ultra-Trail®, 10. yılına özel kategoriler ve sürpriz ödüller ile Kapadokya’da koşu tutkunlarını karşılamaya hazırlanıyor. Pandemi döneminde sağlık çalışanları için uygulanan ve kayıtlarda her yıl bir meslek grubu için yapılan özel indirim; 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100.yılında değerli öğretmenlerimiz için %50 indirim olarak uygulanıyor.

Ayrıca bu yıl ilk kez Cappadocia Team Games CMT ve CST parkurlarında 16-18 yaş grubuna yer verilirken, 23 yaş altı öğrenciler içinde tüm parkurlara %50 indirimli kayıt imkânı sağlanıyor.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail® 2023’in kategorileri

- Salomon Cappadocia Ultra-Trail®- 119 km

- Salomon Cappadocia Medium-Trail®- 63 km

- Salomon Cappadocia Short-Trail®- 38 km

- Cappadocia Team Games Medium-Trail®- 63 km (Minimum 2'si kadın 6 kişilik takım)

- Cappadocia Team Games Short-Trail®- 38 km (Minimum 1'i kadın 3 kişilik takım)

- Cappadocia Team Games CUT- 119® km (2 kişilik takım)