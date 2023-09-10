Pekineller, Cumhuriyetin 100. yılında sıra dışı genç müzisyenleriyle sahnede

Güher ve Süher Pekinel, sıra dışı genç müzisyenleriyle 19 Ekim’de Zorlu PSM’de sahne alacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılına özel olarak, James Judd yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) eşliğinde verilecek konserde, uluslararası saygın yarışmalarda büyük başarılar elde etmiş Can Çakmur, Veriko Tchumburidze, Dorukhan Doruk, Korkmaz Can Sağlam, Naz İrem Türkmen, Maximilian Cem Haberstock, Eda Seviniş, Emir İlgen de yer alacak. Pekinellerin kurduğu müzik eğitimi sistemlerinin desteği ile yetişen genç müzisyenler, sahnede Pekineller ile birlikte ender olarak icra edilen Bach’ın üç ve dört piyano için bestelenmiş eserlerini seslendirecekler. Piyanonun yanı sıra değişik enstrüman gruplarına da yer verilecek konserde Bach, Beethoven, Mendelssohn, Mozart ve Rossini’nin eserleri de yorumlanacak.

Gençlere destek

Müzik kariyerlerinin yanı sıra müzik eğitimine ve yetenekli çocukların desteklenmesine yönelik kalıcı ve kapsamlı eğitim sistemleri kuran Pekineller ilk olarak 2007 yılında Türkiye’deki profesyonel müzik eğitiminin erken çocukluk döneminden itibaren alınmasına önayak oldular. Kurdukları sistemle sıra dışı yeteneklerin dünya çapında kariyer yapma fırsatı elde etmelerini sağladılar.

Orff sisteminin entegrasyonu ile anaokulunda başlayan ve devlet okullarında verilen müzik eğitiminin birçok çocuğa ulaşmasını da sağlayan Pekineller, seçtikleri müzik hocalarının Salzburg’da eğitim almaları ve ardından Anadolu’da düzenledikleri müzik seminerleri yoluyla müziğin gücünü yüzlerce öğretmene ve binlerce çocuğa ulaştırdı. Böylece Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müzik dersleri tüm devlet okullarında müfredata alınırken; oyun, dans, şarkı ve enstrümanlarla çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine olanak sağlandı.

Pekineller ayrıca; tüm Türkiye’den üç etapta seçilen üstün yetenekli gençlerin okuduğu TEVİTÖL’de Güher ve Süher Pekinel Müzik Bölümü’nü açtılar. Önemli üst düzey yöneticiler ve bilim insanları yetiştiren bu okulda müzik dersini seçen her öğrencinin enstrüman çalarak kendi yeteneklerini keşfetmesini ve geliştirmesini sağladılar.