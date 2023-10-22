Pera Film’den Cadılar Bayramı seçkisi: Ritmik Kâbuslar

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, kökeni Pagan geleneklerine dayanan ve tüm dünyada popüler kültürün parçası haline gelen Cadılar Bayramı’na özel bir programı sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. “Ritmik Kâbuslar” başlıklı seçki, karanlık estetiği, habis müzikleri ve dans sahneleriyle dikkat çeken hikâyelere odaklanıyor. Rüyanın sevilmeyen kardeşi kâbusun başrolde olduğu mini programda, Jim Sharman imzalı kült klasik The Rocky Horror Picture Show ve olağanüstü sahne tasarımlarıyla korku sinemasının kilometre taşlarından olan Suspiria yer alıyor.

Suspiria

1970’ler sinemasından

Başrollerinde Tim Curry, Susan Sarandon ve Barry Bostwick’in yer aldığı The Rocky Horror Picture Show, korku ve bilimkurgunun müzikle harmanlandığı, o güne dek eşi benzeri görülmemiş kâbusvari bir müzikal. Ormanda yolunu kaybeden Brad ve Janet adlı iki gencin, yardım için kapısını çaldıkları Dr. Frank-N-Furter’ın şatafatlı şatosunda yaşadıkları çılgın deneyime odaklanan Jim Sharman imzalı film, kuir sinemanın en aşkın örnekleri arasında anılıyor. Ünlü yönetmen Dario Argento ve partneri Daria Nicolodi’nin birlikte kaleme aldıkları Suspiria, fona dansı ve cadı öykülerini alan koyu kırmızı bir Avrupa kâbusu. Amerikalı dans öğrencisi Suzy’nin Almanya’daki ünlü bir dans okuluna yatılı öğrenci olarak geldikten sonra deneyimlediği korkunç olaylar zincirine odaklanan film, Goblin imzalı müzikleri ve Luciana Tovoli’nin olağanüstü görüntü çalışmasıyla korku klasikleri arasında özel bir yere sahip. Benim de yıllar önce sinemada ürpererek izlediğim, Nicolodi’nin yaşamından otobiyografik izler taşıdığı iddiasıyla da anılan Suspiria alanında klasikler arasında diye düşünüyorum.