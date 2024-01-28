Pera Film’den “Yitik Zamanın Peşinde” seçkisi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), Pera Müzesi’nin güncel sergilerinden Gelecek Hatıraları paralelinde düzenlediği “Yitik Zamanın Peşinde” programında, geçmişte yaşadığı veya yaşadığını zannettiği anıların izini süren karakterlerin sıra dışı hikâyelerini izleyiciyle buluşturuyor. Pera Müzesi Oditoryumu’nda 2-24 Şubat arasında sinemaseverlere sunulacak seçkide, usta yönetmen Wim Wenders’in merakla beklenen yeni filmi Mükemmel Günler, Chris Marker’ın unutulmaz başyapıtı Güneşsiz, bilimkurgu türünün kült yapımlardan Gizemli Şehir, Orhan Pamuk’un ünlü romanından uyarlanan Hatıraların Masumiyeti ve 2023 Cannes Film Festivali’nde En İyi İlk Film ödülünü kazanan Altın Kozanın İçinde yer alıyor.

Mükemmel Günler

Orhan Pamuk’un romanından

“Yitik Zamanın Peşinde” gösterim programı, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, yazar Orhan Pamuk'un çok satan romanı Masumiyet Müzesi’nden esinle hazırlanan Hatıraların Masumiyeti belgeseliyle başlayacak...

Gizemli Şehir’in karanlık sırları

Yönetmen koltuğunda Alex Proyas’ın olduğu Gizemli Şehir, film programının kült yapımlarından biri. Neo-noir ve bilimkurgu türlerini bir araya getiren film, gösterime girdiği dönemde farklı türleri cesurca harmanlayıp yeni bir füzyon yaratan pek çok eser gibi hak ettiği ilgiyi görmese de zaman içerisinde sadık bir hayran kitlesi yarattı.

Gizemli Şehir

Cannes’ın En İyi İlk Filmi

Yönetmen Thien An Pham’a 2023 Cannes Film Festivali’nde Altın Kamera ödülü getiren Altın Kozanın İçinde yine Pera Müzesi’nde izleyici karşısına çıkıyor.

Güneşsiz

Chris Marker’ın ünlü filmi Güneşsiz. İzleyiciyi mektup formunda anlatılan hikâyeler üzerinden Japonya, Gine-Bissau, İzlanda, Fransa gibi dünyanın farklı yerlerini keşfetmeye davet eden film, bir anlatıcının gözünden aktarılan kesitler aracılığıyla farklı kültürlerin tarihi ve gündelik yaşantısının ayrıntılarına tanık olmamızı sağlıyor.

Wenders’in yeni filmi

Usta yönetmen Wim Wenders’in 2023 Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan yeni filmi Mükemmel Günler, Pera Müzesi’nde iki ayrı seansta sinemaseverlerle buluşuyor. Gündelik hayatta güzelliği bulmak üzerine dokunaklı ve şiirsel bir yapıt olarak tanımlanan, Japonya-Almanya ortak yapımı film, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar Ödülü’ne aday gösterildi.