Pera Film’in “Uğrak” programı 15 Mart’tan itibaren devam ediyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, “Uğrak” adlı yeni seçkisinde İstanbul’un binbir yüzünü beyazperde aracılığıyla izleyicilere sunuyor. Pera Müzesi’nin güncel sergilerinden Zamane İstanbulları kapsamında gerçekleşen programda; deneysel, belgesel, kurmaca türlerinden dokuz film örneği yer alıyor. Türkçe-Moğolca dil ailesinden geldiği düşünülen “uğrak” kelimesi, uğrayıp gitmek anlamına geliyor. Yıllar içinde dönüşerek, geçici bir durak yapmak ve sık sık gitmek anlamlarını da içerisine alan “uğrak”, Pera Film seçkisinde, İstanbul’u bir uğrak yerine dönüştüren filmleri bir arada görme olanağı sağlıyor.

İstanbul doğumlu yönetmen Merlyn Solakhan, programda iki filmiyle yer alıyor: 1983 yılı yapımı Şehir ve 1984 yapımı Tekerleme. Yönetmen Şehir için “Filmin anlatıcı olmasını değil, daha çok ifadenin kendisi olmasını istedim” diyor. 1986’da Berlin Film Festivali programında yer alan Tekerleme’de ise askeri darbeden beş yıl sonra, tekinsizlikle sarmalanmış İstanbul sokakları boy gösteriyor. Film, tekerlemenin teklemeye dönüşümünü özgün bir estetikle sunuyor.

Grillet’nin ilk yönetmenlik denemesi

Alain Robbe-Grillet’nin 1963 yılında gerçekleştirdiği ilk yönetmenlik denemesi Ölümsüz Kadın İstanbul’u ziyaret eden bir Fransız’ın gizemli bir kadınla tanışmasını ve onun izini sürdükçe içinden çıkılmaz bir labirente dalmasını konu ediniyor. Filmin dekorunu büyülü, gerçeküstü bir durağanlığa sahip İstanbul temsil ediyor.

Mika Kaurismäki’nin yönettiği 1991 yapımı Zombi ve Hayalet Tren bir trajikomedi. İstanbul ve Helsinki arasında hayatın akışıyla sürüklenen ama gerçeğin izini kaybeden, kendine bir grupta ve dünyada bir yer bulmaya çalışan genç bir müzisyen olan Zombi’nin hikâyesini anlatıyor.

Maurice Pialat’nın 1964’te çektiği, Türkiye’nin tarihine ve insanlarına adadığı Türkiye Günceleri ise İstanbul Boğazı, Bizans, Haliç, İstanbul ve Galip Usta adlı beş kısa filmden oluşuyor. Seride yer alan Bizans Stefan Zweig’ın bir metninden, Haliç Gerard de Nerval’in bir şiirinden yola çıkarken, Galip Usta Nâzım Hikmet'in şiirleri üzerinden ilerliyor.

“Uğrak” film programı, 15 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Pera Müzesi oditoryumunda izlenebilir.