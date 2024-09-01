Pera Klasikleri yeni sezona “Çellonun Hikâyesi”yle başlıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularına yer verdiği Pera Klasikleri konser serisinde yeni sezonu çellonun iki usta ismi Münif Akalın ve Julya Krepak’ı ağırladığı bir konserle açıyor. “Çellonun Hikâyesi” temasıyla gerçekleşecek konser, sonbaharın huzuruna 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir repertuvarla eşlik edecek.

Usta çellistler Akalın ve Krepak konserde Rameau, Bach, Couperin, Vivaldi, Haydn, Boccherini, Faure, C. St. Saens, Falla, Gardel ve Piazzola’dan eserler seslendirecek.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, 14 Eylül Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir. Pera Müzesi Dostları'na yüzde 20 indirim uygulanıyor. Yerler sınırlı ve numarasız. Konser arasız, yaklaşık 1 saat sürecek. Etkinlik 7 yaş ve üzeri için uygun, 7-12 yaş arasındaki dinleyiciler, konsere bir yetişkin eşliğinde katılabilecekler.