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“Pera Klasikleri”nde yılın ilk konseri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri serisi kapsamında yılın ilk konserinde Seikilos Quartet’i konuk ediyor.

Haber Merkezi
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“Pera Klasikleri”nde yılın ilk konseri
Beste Tıknaz Modiri
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Müzik tarihinin en eski eserlerinden biri olan "Seikilos’un Şarkısı"ndan ilham alarak kurulan ve I. kemanda Sevil Ulucan Weinstein, II. kemanda, viyolada Beste Tıknaz Modiri ile viyolonselde Yılmaz Bişer’den oluşan Seikilos Quartet; Haydn'dan Ravel'e, J. Strauss'tan Puccini'ye kadar uzanan geniş bir repertuvarla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Sevil Ulucan Weinstein, Rüzgâr Turgay, Yılmaz Bişer (soldan)

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 11 Ocak Cumartesi 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenlere hem sanatsal hem de atmosferik bir müzikal yolculuk vadediyor.

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