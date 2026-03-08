Pera Müzesi’nde Halil Paşa’nın yaşamına ve resmine yeni bir bakış

Beyoğlu’ndaki Pera Müzesi’nin yeni sergisi, Türkiye resim tarihinin önemli isimlerinden Halil Paşa’nın yaşamını ve sanatını yeniden düşünmemizi sağlıyor. 23 Ağustos 2026’ya kadar görülebilecek “Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı”, yalnızca bir resim seçkisi değil; aynı zamanda bir hayatın, bir dönemin ve bir sanat anlayışının izini süren kapsamlı bir anlatı.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde açılan sergi, Dr. Özlem İnay Erten’in küratörlüğünde hazırlanmış. Portreler, natürmortlar ve peyzajlar; arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle birlikte sunuluyor. Böylece Halil Paşa’nın üretimi yalnızca sanat tarihinin içinde değil, yaşadığı çevre ve dönemle birlikte okunabiliyor.

Asker ressam geleneğinden

Halil Paşa, Osmanlı resim tarihinde önemli bir yere sahip olan Asker Ressamlar Kuşağı’nın en üretken temsilcilerinden biri. Sergi, onun akademik disiplinle izlenimci duyarlılığı bir araya getiren resim diline özellikle dikkat çekiyor. Sanatçının portre, natürmort ve peyzaj arasında kurduğu geçişler; ışık ve renk kullanımındaki özgün yaklaşımı; özellikle İstanbul kıyılarını konu alan resimlerde belirginleşen atmosfer etkisi, serginin kronolojik akışı içinde öne çıkan başlıklar arasında. Ancak sergi yalnızca bir zaman çizelgesi izlemiyor. Halil Paşa’nın yaşamındaki mekânlar, ilişkiler ve üretim çevreleri de anlatının parçası haline getirilmiş. Böylece izleyici, ressamın sanatını şekillendiren kültürel ve toplumsal bağlamı da görebiliyor.

Beylerbeyi’nde başlayan hikâye

Halil Paşa’nın sanat yolculuğunun ilk sahnelerinden biri Beylerbeyi. Babası Ferik Selim Paşa’nın yalısında geçen çocukluk yılları, Boğaziçi’nin doğasıyla erken yaşta kurduğu ilişkiyi belirliyor. Sergi, bu çevrenin sanatçının görme biçimi üzerindeki etkisini özellikle vurguluyor. Yalı bahçeleri, teraslar ve Boğaziçi manzaraları, onun resimlerinde tekrar tekrar karşımıza çıkan mekânsal ritmin de kaynağı.

Aynı dönemde aldığı eğitim de önemli bir rol oynuyor. Mühendishâne’de verilen teknik temelli resim eğitimi, Halil Paşa’nın erken dönem peyzaj ve natürmort çalışmalarını biçimlendiren temel unsurlardan biri oluyor.

Paris yılları

Serginin önemli eşiklerinden biri Paris yılları. Halil Paşa burada École des Beaux-Arts çevresinde eğitim görür; Jean-Léon Gérôme’un atölyesinde çalışır. Courtois ve Carolus-Duran gibi dönemin önemli isimleriyle kurduğu bağlantılar, özellikle portre tekniğinde ulaştığı ustalığın arka planını oluşturur. 1887–1888 yıllarında Julien Thibaudeau ile yaptığı Bretonya seyahati ise sanatçının açık hava resmine yönelmesinde etkili olur.

Paris’teki başarının simgesel noktalarından biri de 1889 Exposition Universelle’dir. Eyfel Kulesi’nin açıldığı bu sergide Halil Paşa’nın Madam X portresi bronz madalya kazanır. Sergide bu başarıya ait ödül sertifikası ve madalya da yer alıyor.

Boğaziçi kıyılarında resim

İstanbul’a dönüşle birlikte Halil Paşa’nın resminde yeni bir yönelim belirir: Manzara. Portreler geri planda kalmaz, ancak sanatçı giderek daha fazla peyzaj üretmeye başlar.

Serginin adını veren “kıyı” fikri de tam burada ortaya çıkıyor. Boğaz’ın değişen ışığı, su yüzeyindeki yansımalar, kıyı mimarisi ve sayfiye yaşamı Halil Paşa’nın resminde önemli bir yer tutuyor. Göksu, Küçüksu, Fenerbahçe ve Bostancı kıyıları; su etrafında şekillenen gündelik hayatın ritmini taşıyan sahnelere dönüşüyor. Bu resimler, İstanbul’un belleğini de taşıyan görsel belgeler gibi.

Edebiyat ve basın dünyasıyla temas

Halil Paşa yalnızca resim dünyasında değil, dönemin kültürel çevrelerinde de görünür bir isim. Sergi bu ilişkileri de hatırlatıyor. Örneğin sanatçının atölyesinde çekilmiş fotoğrafı Servet-i Fünûn dergisinin 1898 tarihli kapağında yayımlanır. 1899 tarihli Sabah Kahvesi (Şakayıklar ve Kadın) gibi eserler de dönemin basınında yer bulur. Halil Paşa’nın Recâizâde Mahmud Ekrem’in Araba Sevdası için yaptığı illüstrasyonlar ise onun görsel anlatı gücünü farklı bir alanda ortaya koyar.

Nil kıyılarında

Serginin bir başka durağı Halil Paşa’nın Mısır yılları. Abbas Halim Paşa’nın davetiyle başlayan bu dönem, sanatçının üretiminde yeni bir coğrafyanın etkisini gösterir. Hilvan’da geçirilen kış ayları ve Nil kıyılarında yapılan çalışmalar, onun resim diline farklı bir atmosfer kazandırır. İstanbul’daki su ve ışık duyarlılığı bu kez Mısır’ın mimarisi ve gündelik yaşamıyla birleşir. Bu dönemin tanıklıkları arasında fotoğraflar ve belgeler de yer alıyor. Ayrıca Halil Paşa’nın burada Mehmed Âkif Ersoy’la komşu olduğu da hatırlatılıyor.

Resimden kültür tarihine

Sergi yalnızca bir sanatçının üretimini değil, aynı zamanda dönemin sanat ortamını da görünür kılıyor. Galatasaray Sergileri, Beyoğlu’ndaki Salon Sergileri ve Cumhuriyet döneminde Ankara’da düzenlenen sergiler üzerinden Halil Paşa’nın sanat hayatı izlenebiliyor. Dr. Özlem İnay Erten’in sergi için hazırladığı kapsamlı yayın da bu anlatının önemli parçalarından biri. Kitap, dönemin sanat ortamına dair belgeler, yazılar ve değerlendirmelerle Halil Paşa’nın sanatını geniş bir bağlam içinde ele alıyor.

Ziyaretçiyi üretime çağırıyor

Sergiye eşlik eden bölümlerden biri de Pera Müzesi’nin üçüncü katında kurulan Açık Atölye. Halil Paşa’nın stüdyosundan esinlenen bu alan, ziyaretçilerin sergiden aldıkları ilhamı kendi üretimlerine dönüştürebilecekleri bir öğrenme ortamı olarak tasarlanmış. Şövaleler, çeşitli kâğıtlar ve çizim malzemeleriyle donatılan bu atölyede ziyaretçiler kara kalem, pastel ya da kuru boya ile çalışabiliyor.

Bir ressamın kıyısında

“Suyun Kıyısında: Halil Paşa’nın Yaşamı ve Sanatı”, bir ressamın eserlerine bakmaktan çok daha fazlasını öneriyor. Bir hayatın geçtiği mekânları, bir dönemin kültürel atmosferini ve modern Türk resminin oluşum sürecini birlikte düşünmeye çağırıyor. Bazen bir ressamı anlamak için onun tablolarına değil, baktığı manzaraya bakmak gerekir. Halil Paşa’nın resminde o manzara çoğu zaman sudur: Boğaziçi’nin ışığı, Nil’in akışı ya da kıyıda geçen gündelik hayat. Pera Müzesi’ndeki bu sergi, işte o suyun kıyısında durup biraz daha dikkatle bakmamız için güzel bir fırsat sunuyor.