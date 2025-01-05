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Pera Müzesi'nde kahve kokulu tarih yolculuğu!

Bu özel turda katılımcılar, kahvenin Etiyopya'dan Osmanlı topraklarına, oradan da Avrupa'ya uzanan yolculuğuna tanık olacaklar. Tur, katılımcılar için kahve kültürünün tarihsel gelişimine ışık tutacak.

Haber Merkezi
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Pera Müzesi'nde kahve kokulu tarih yolculuğu!
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Pera Müzesi, kahve tutkunlarını ve sanatseverleri "Kahvenin Kırk Yıllık Hatırı" rehberli turunda buluşturuyor. 17 Ocak Cuma günü saat 18.30'da ücretsiz (müze giriş ücreti ayrıdır) olarak düzenlenecek etkinlik, "Kahve Molası" sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu özel turda katılımcılar, kahvenin Etiyopya'dan Osmanlı topraklarına, oradan da Avrupa'ya uzanan yolculuğuna tanık olacaklar. Kütahya çini ve seramik sanatının eşsiz örnekleriyle zenginleştirilen tur, katılımcılar için kahve kültürünün tarihsel gelişimine ışık tutacak.

Kültürel miras

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk Kahvesi ve Geleneği ile Geleneksel Çini Sanatı, bu etkinlikte bir araya gelecek. Katılımcılar, seramik üretimi ve kahve arasındaki ilişkiyi keşfederken, Kütahya seramiklerini tematik bir bakış açısıyla inceleme fırsatı bulacaklar.

Rehberli tura katılanlar, etkinlik sonrasında Pera Café'de Türk kahvesi siparişlerinde yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu tura katılmak isteyenler, [email protected] adresine e-posta göndererek rezervasyon yaptırmalıdır.

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