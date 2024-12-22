Pera Müzesi'nde yılbaşı ruhu

Sinema tutkunları için Pera Film, "Bir Dönüm Noktası Olarak Yılbaşı" başlığı altında seçilmiş 10 filmden oluşan bir program hazırladı. Yeni yılı bir dönüm noktası olarak ele alan bu program, umut, pişmanlık, nostalji ve yeni başlangıçlar gibi evrensel temaları işleyen filmleri içeriyor:

Sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden Frank Capra'nın başyapıtı "Şahane Hayat", hayatın anlamını sorgulamamıza neden olan dokunaklı bir hikâye anlatıyor. Billy Wilder'ın zekice yazılmış komedisi "Garsoniyer" ise modern hayatın getirdiği yalnızlık ve yabancılaşma temalarını yılbaşı arifesinde geçen bir aşk hikâyesiyle işliyor. Stanley Kubrick'in gizem dolu filmi "Gözleri Tamamen Kapalı" ise yılbaşı ışıklarıyla süslenmiş New York şehrinde, arzuların, sırların ve insan doğasının karanlık yüzünü keşfe çıkan bir çiftin hikâyesini anlatıyor.

Programda ayrıca Wes Anderson'ın absürt mizah anlayışıyla aile bağlarını ele alan "Tenenbaum Ailesi", Nancy Meyers'ın romantik komedisi "Tatil" gibi daha modern yapımlar da yer alıyor. Sean Baker'ın "Tangerine" filmi ise yılbaşı gecesi Los Angeles sokaklarında geçen ve farklı hayatları kesişen insanların hikâyesini anlatırken, Mark Waters'ın "Lanetli Sevgili" filmi aile bağları ve saplantılar üzerine sıra dışı bir bakış açısı sunuyor. Bilimkurgu severler için Richard Curtis'in zaman yolculuğu temalı filmi "Zamanda Aşk", korku filmi tutkunları içinse Michael Dougherty'nin "Yılbaşı Kâbusu" filmi alternatif seçenekler olarak öne çıkıyor. Son olarak, Don McKellar'ın distopik yılbaşı filmi "Son Gece" ise insanlığın son günlerini sorgulayan etkileyici bir hikâye anlatıyor.

Fırsatlar

Pera Müzesi, sinema keyfinin yanı sıra alışveriş fırsatları da sunuyor. Pera Müzesi Artshop, 31 Aralık’a kadar tüm ürünlerde yüzde10 indirim uyguluyor. Müze'nin sergilerinden ilham alan özel tasarım ürünler, kitaplar, sergi katalogları ve hediyelik eşyalar, sanatseverler için hem kendilerine hem de sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak için bir fırsat sunuyor.

Dostluk Programı

Sanatla dolu bir yıl geçirmek isteyenler içinse Pera Müzesi Dostluk Programı ideal bir seçenek. Bu programa katılanlar, yıl boyunca açılan sergilere öncelikli erişim hakkı, uzman rehberler eşliğinde özel turlar, Pera Café ve Artshop'ta indirimler gibi birçok ayrıcalıktan yararlanabiliyor. Yılbaşı’na özel olarak ay sonuna kadar tüm üyelik kategorilerinde yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Detaylı bilgi ve film programı için Pera Müzesi'nin internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.