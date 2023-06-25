Pera Müzesi’ne Brandverse Awards’tan Altın Ödül

Pera Müzesi, reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında üretilen çalışmaların sektörün önde gelen profesyonelleri tarafından değerlendirildiği Brandverse Awards 2023’te Altın Ödül’e değer bulundu.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Marketing Türkiye-Boomsonar iş birliği ile hayata geçirilen ve Deloitte Türkiye’nin jüri değerlendirme sürecine uzmanlığıyla katkı sağladığı Brandverse Awards’ta “Sosyal Medya ve Dijital” başlığı altında yer alan Müze kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

İletişim ve pazarlama dünyasındaki çalışmaların değerlendirildiği, eski ve yeni tüm pazarlama, iletişim ve reklam çalışmalarının yanı sıra, markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış çerçevesinde verilen Brandverse Awards pazarlama ve iletişim ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Özalp Birol

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü Özalp Birol, Brandverse Awards’ta ilk kez Altın Ödül’e layık bulunmaktan ötürü mutluluk duyduklarını belirtti. Birol, kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye’nin en nitelikli, öncü ve sevilen müzelerinden biri haline gelen Pera Müzesi’nin kapsamlı ve çağdaş bir müze-kültür merkezi olarak dijital ve sosyal medya mecraları kanalıyla tüm Türkiye’den ve dünyadan da önemli sayıda sanatseverin erişimine açık bir kültür kurumu olduğunu ifade etti.

Birol, “Dijital iletişim ve sosyal medyanın günümüz dünyasında kurumlar için önemi tartışılmaz boyutta. Bizler de üstlendiğimiz misyon ve sorumluluğun gereği olarak dijital dünyanın sunduğu iletişim fırsatlarını en iyi şekilde değerlendiriyor; nitelikli içeriklerimizi sayıları her geçen gün artan yüzbinlerce takipçi ve abonemizle buluşturuyoruz. Sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp dünyanın her yerinden takipçilerimize seslenirken Türkiye’nin güncel kültür ve sanat üretimini tüm dünya ile paylaşıyoruz. Brandverse Awards’ın değerli jüri üyelerine bize değer gördükleri ödül nedeniyle teşekkür ediyor ve bu anlamlı ödülü bizi destekleyen, izleyen tüm sanatseverlerle paylaşıyoruz” dedi.