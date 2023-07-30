Pera Öğrenme’den Yetişkinler için Atölyeler: Yaratıcılığın Kökeni

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisi kapsamında yetişkinler için farklı temalarda atölyeler düzenliyor. 18 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği Pera Yetişkin atölyelerinde katılımcılar, insanlık tarihinin esrarengiz buluntularını fotoğraflayan hikâye anlatıcısı Isabel Muñoz’un eserlerinden ilhamla zihinlerinde canlanan çağrışımları, sanatsal üretimlere dönüştürüyor. Yüz yüze ve çevrimiçi atölyelerin yer aldığı “Yaratıcılığın Kökeni: Yetişkinler için Atölyeler” programı 1 Eylül’e kadar devam ediyor.

Topraktan kasnağa: Dekoratif nakış

Melike Güven’in yürütücülüğünü üstlendiği Topraktan Kasnağa: Dekoratif Nakış atölyesinde katılımcılar, rehberli sergi turunun ardından Göbeklitepe ve çevresindeki sembolik figürleri kumaşlara işliyor. Punch nakışı, keçe iğneleme, deri parçalarıyla aplike, tahta boncuk işleme ve Gördes düğümü gibi farklı nakış tekniklerini deneyimleyen katılımcılar, fotoğraflardaki hayvan sembollerinin günümüzdeki anlamları ve kullanım yerlerini de öğrenme fırsatı buluyor. 6 Ağustos Pazar, 14.00.

Yapay zekâ ile video oluşturma

Yapay Zekâ ile Video Oluşturma atölyesi sanatseverleri geçmişi güncel ile buluşturmaya davet ediyor. Atölye, Isabel Muñoz’un Pera Müzesi’ndeki sergi için teknoloji yardımıyla ürettiği eserlerden ilham alıyor. Burak Doğaroğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek çevrimiçi atölyede katılımcılar, farklı arayüzler kullanarak tarih öncesi dünya ile teknolojiyi bir araya getirmenin yolları ve yapay zekaya nasıl direktifler vermeleri gerektiği hakkında pratik bilgiler edinecek. 23 Ağustos Çarşamba, 19.00.

Geçmişin ilhamıyla Dans

Dilara Çekin ve Berrin Yılmaz’ın yürütücülüğünde gerçekleşen Geçmişin İlhamıyla Dans atölyesi, dansa ilgi duyan herkesi Pera Müzesi’nde dansa davet ediyor. Çalışmalarına tango, flamenko ve oryantal gibi farklı türlerden dansçıları fotoğraflayarak başlayan ve “fotoğrafları aracılığıyla dans ettiğini” söyleyen Isabel Muñoz’un sergideki eserlerini inceleyen katılımcılar daha sonra, Göbeklitepe’deki dikili taşların büyüleyici fotoğraflarıyla çevrelenmiş sergi salonunda ikili ve solo çalışmalar gerçekleştirecek. 31 Ağustos Perşembe, 19.00.

Aile yadigârı öyküler

Isabel Muñoz’un fotoğrafın “hiç anlatılmamış hikâyeleri anlatma gücüne” olan inancından ilham alan Hikâyenin Tohumları: Aile Öyküleri atölyesinin yürütücüleri, Ekin Can Göksoy ve Mete Özel. Ailelerde anlatılagelen hikâyeler, masallar ya da yaşanmış anılar ışığında bir hikâyeyi yazmanın ve sözlü olarak anlatmanın farklı dinamikleri üzerine düşünen katılımcılar; oluşturdukları hikâyeyi yaşatmak ve asli işlevini devam ettirmek için hikâyelerinin anlatıcısı olmaya davet ediliyor. 1 Eylül Cuma, 19.00.