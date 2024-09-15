  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açıldı
Takip Et

Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açıldı

Pera Palace Hotel, gün içerisinde 10:00-11:00 ve 15:00-16:00 saatleri arasında iki seans olarak Atatürk Müze Odası ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açıldı
Takip Et

Pera Palace Hotel, İstanbul’un ilk elektrikli asansörü ve ilk akar sıcak suyu gibi birçok yeniliği barındırıyor. Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği ilk bina olan Pera Palace, kuruluşundan itibaren birçok tarihi olaya tanıklık ederek İstanbul kültürünün önemli simgelerinden biri haline geldi.

Tarihi otel, 1917 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ü pek çok kez ağırladı. Atatürk’ün kaldığı ve doğumunun 100. yılı olan 1981’de müze oda haline getirilen 101 numaralı oda, onun şahsi eşyalarının da sergilendiği bir anı odası.

Atatürk’ün en sevdiği renk olan ‘şafak pembesi’nin hâkim olduğu 101 numaralı oda, bir yatak odası, bir oturma odası ve bir banyodan oluşuyor. Oturma odasında Atatürk’ün çalışma odası olarak kullandığı alan, iki adet portre, bir balmumu heykeli, 10 Kasım tarihli gazeteler ve Atatürk’e gelen hediyeler bulunuyor. Ayrıca vitrin içinde Atatürk’ün okuma, güneş ve manevra gözlükleri de sergileniyor. Atatürk’e Hint Mihracesi tarafından ölümünden 9 yıl önce hediye edilen ve oldukça dikkat çeken bir halı da odada sergileniyor.

Yatak odası

Yatak odasında ise Atatürk’ün döneminden kalan orijinal yatağı ve dolabı yer alıyor. Aynı zamanda, Atatürk’ün Yeniçeri kıyafetiyle çekilmiş fotoğrafı, Yunanistan ile dostluk yazışmaları, Güneş Dil Teorisi ve Times dergisinin orijinal kapağı da burada bulunuyor.

Misafirler, 101 numaralı odada sergilenen bu değerli eserleri inceleyerek Atatürk’ün kişisel eşyaları ve onun vizyonunu şekillendiren belgeler hakkında bilgi edinebiliyor.

Pera Palace Hotel, gün içerisinde 10:00-11:00 ve 15:00-16:00 saatleri arasında iki seans olarak Atatürk’ün kaldığı odada ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hem yerel hem uluslararası gastronomi tutkunları Antalya’da bir araya geldiHem yerel hem uluslararası gastronomi tutkunları Antalya’da bir araya geldiYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
Borusan Sanat 25. sezonuna 10 Ekim’de merhaba diyor
Borusan Sanat 25. sezonuna 10 Ekim’de merhaba diyor
Akbank Caz Festivali 34. yılını 34 konser ile kutlayacak
Akbank Caz Festivali 34. yılını 34 konser ile kutlayacak
Meşher beş yaşında
Meşher beş yaşında
Hem yerel hem uluslararası gastronomi tutkunları Antalya’da bir araya geldi
Hem yerel hem uluslararası gastronomi tutkunları Antalya’da bir araya geldi
Rize 4. Gastronomi Günleri başlıyor
Rize 4. Gastronomi Günleri başlıyor
GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali 27 Eylül’de
GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali 27 Eylül’de