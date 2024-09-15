Pera Palace Hotel'deki "Atatürk Müze Odası" yeniden ziyarete açıldı

Pera Palace Hotel, İstanbul’un ilk elektrikli asansörü ve ilk akar sıcak suyu gibi birçok yeniliği barındırıyor. Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği ilk bina olan Pera Palace, kuruluşundan itibaren birçok tarihi olaya tanıklık ederek İstanbul kültürünün önemli simgelerinden biri haline geldi.

Tarihi otel, 1917 yılından itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ü pek çok kez ağırladı. Atatürk’ün kaldığı ve doğumunun 100. yılı olan 1981’de müze oda haline getirilen 101 numaralı oda, onun şahsi eşyalarının da sergilendiği bir anı odası.

Atatürk’ün en sevdiği renk olan ‘şafak pembesi’nin hâkim olduğu 101 numaralı oda, bir yatak odası, bir oturma odası ve bir banyodan oluşuyor. Oturma odasında Atatürk’ün çalışma odası olarak kullandığı alan, iki adet portre, bir balmumu heykeli, 10 Kasım tarihli gazeteler ve Atatürk’e gelen hediyeler bulunuyor. Ayrıca vitrin içinde Atatürk’ün okuma, güneş ve manevra gözlükleri de sergileniyor. Atatürk’e Hint Mihracesi tarafından ölümünden 9 yıl önce hediye edilen ve oldukça dikkat çeken bir halı da odada sergileniyor.

Yatak odası

Yatak odasında ise Atatürk’ün döneminden kalan orijinal yatağı ve dolabı yer alıyor. Aynı zamanda, Atatürk’ün Yeniçeri kıyafetiyle çekilmiş fotoğrafı, Yunanistan ile dostluk yazışmaları, Güneş Dil Teorisi ve Times dergisinin orijinal kapağı da burada bulunuyor.

Misafirler, 101 numaralı odada sergilenen bu değerli eserleri inceleyerek Atatürk’ün kişisel eşyaları ve onun vizyonunu şekillendiren belgeler hakkında bilgi edinebiliyor.

Pera Palace Hotel, gün içerisinde 10:00-11:00 ve 15:00-16:00 saatleri arasında iki seans olarak Atatürk’ün kaldığı odada ziyaretçilerini ağırlıyor.