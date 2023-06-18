Perrotin Sanat Galerisi, Bodrum Loft ev sahipliğinde Bodrum’da

Fransa merkezli dünyaca ünlü sanat galerisi Perrotin Gallery, bu yaz Bodrum Loft işbirliğiyle "French Delights" sergisini sanatseverlerle buluşturacak. Serginin açılışı 1 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de gerçekleşecek. Serginin küratörlüğünü Artsa Danışmanlık üstlenirken, sergide yer alacak 12 sanatçının 18 farklı eseri sanatseverlere uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Jean Michel Othoniel / Noeud Infini / 2022

Sergi hakkında bilgi veren Selcan Atılgan, "Bu sergi için, ziyaretçilere heykellerin yaratıldığı farklı yolları ve eserleri sergilemenin ve eserlerle etkileşim kurmanın farklı yollarını anlamaları için bir şans sunarak hayal güçlerini yakalamak istedim. Perrotin ve Bodrum Loft'u bir araya getirmek ekibimiz için bir onur" ifadelerini kullandı.