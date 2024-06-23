Pınar Çocuk Resim Yarışması ödülleri sahiplerine verildi

Pınar tarafından çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 43 yıldır aralıksız gerçekleştirilen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla düzenlendi. Türkiye’nin yedi bölgesi ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 6 – 14 yaş arasındaki binlerce çocuğun katıldığı yarışmanın kazananları, Prof. Mümtaz Sağlam’ın başkanlığını yaptığı ve Prof. Dr. Hayri Esmer, gazeteciler İhsan Yılmaz, Seray Şahinler Demir ve Faruk Şüyün’den oluşan jüri üyeleri tarafından belirlendi.

Kazanan öğrenciler ödüllerini törenle aldı. Yarışmada başarı gösteren 11 öğrenci Bisan bisiklet, 11 öğrenci bluetooth kulaklık kazandı. Ayrıca yarışmayı kazanan tüm öğrenciler profesyonel resim çantası ve malzemeleriyle ödüllendirilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Duru Naz Kılınç ve Kadir Burak Bülbül ile Doğu Anadolu Bölgesinden Hafsa Çelebi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi oldu.

“Çocuklarımızın hayalleriyle…”

Ödül kazanan tüm çocukları kutlayan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; çocukların fiziksel gelişimleri kadar zihinsel ve sosyal gelişimlerine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Bugüne kadar dört milyondan fazla çocuğa, resimle kendilerini ifade etme fırsatı tanımış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten İdil Yiğitbaşı "43 yıldır aralıksız olarak düzenlediğimiz Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, her geçen yıl daha fazla çocuğumuzun hayal gücünü ve sanatsal yeteneklerini keşfetmesine olanak tanıyor. Bu yıl 'Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız' temasıyla düzenlediğimiz yarışmada, çocuklarımızın gelecek tasarımlarını görmek bizleri hem heyecanlandırdı hem de umutlandırdı. Türkiye’nin dört bir yanından, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılım gösteren binlerce çocuğumuzun eserleri, geleceğe dair yaratıcı ve ilham verici bakış açıları sundu. Ülkemizin en uzun soluklu ve en geniş katılımlı resim yarışmasına katılan tüm minik ressamlara ve jüri üyelerimize teşekkür eder, yarışmayı kazanan çocuklarımızı tekrar tebrik ederim. Sanatın gücüyle, daha güzel bir geleceği birlikte inşa edeceğimize inanıyor, çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmesini diliyorum" dedi.

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ise, çocuklara yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerini ön planda tutmaya devam devam edeceklerini vurgulayarak, “Yaşar Topluluğu olarak kurulduğumuz yıldan bu yana çocuklarımızın kültürel gelişimine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada birbirinden güzel eserler gördük. Yarışmamıza katılan ve ödül alan tüm çocuklarımızı kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Anne de ödüllü

Binlerce resim arasından yapılan değerlendirmeler sonucu Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan Yankı Tokay ödülünü ressam Betül Öztürk’ün elinden alırken, minik Yankı’nın annesi Ressam Alev Akın Tokay’ın da 1994 yılında yapılan Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan öğrencilerinden olup ödül aldığı ve Pınar Süt Pınarbaşı fabrikasını ziyaret ettiği ortaya çıktı.