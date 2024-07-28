Piyanist İlyun Bürkev’e Philadelphia Müzik Festivali’nden iki ödül

Henüz dört yaşındayken başladığı müzik eğitimine Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde devam eden ve hem yurtiçinde hem yurtdışında elde ettiği başarılarla adından çokça söz ettiren İlyun Bürkev, Philadelphia Müzik Festivali’nden (PIMF) de iki büyük ödülle döndü. Yarışmaya 8-19 yaş grubundan 57 müzisyen katıldı. 14-15 yaş kategorisinde finale kalan tek piyanist olan Bürkev, final gecesinde Edvard Grieg Piano Concerto in A minor, Op.16 eseri ile kendi yaş grubunda birincilik ödülü ile tüm yaş gruplarında Grand Prize Ödülü kazandı.

İlyun Bürkev, geçtiğimiz yıl Kasım ayında PIMF’in düzenlediği ‘Visual Concerto Competition’ da da hem kendi yaş kategorisinde birincilik ödülü hem de tüm kategorilerde Overall Runner Up ödülünü kazanmış ve PIMF, bu başarıyı bir bursla ödüllendirerek genç sanatçıyı canlı performans için ABD’ye davet etmişti.

İlyun Bürkev, piyano ile ilişkisini şöyle açıklıyor:

“Piyano duygularımı, düşüncelerimi ve ruh halimi ifade edebilmemin en samimi yolu. Piyano çalmak sadece teknik bir beceri değil, aynı zamanda kendimi ifade etme biçimim. Her performans, bir parça kendimi dünyayla paylaşma fırsatı sunuyor. Piyanomla kurduğum bu özel bağ, müziğin gücüyle karakterimi harmanlayarak, sahnede ve dinleyicilerin kalplerinde yankılanan bir hikâye haline geliyor.”