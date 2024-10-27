Rahmi M. Koç Müzesi çevre duyarlı sanata kapılarını açtı

Rahmi M. Koç Müzesi, 30. yılına özel olarak hazırladığı "Sanat ve Dönüşüm" sergisiyle sürdürülebilirlik ve sanatı bir araya getiriyor. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ve Arçelik’in Back2Life Sürdürülebilir Sanat Atölyesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen serginin ana temasını, endüstriyel ve elektronik atıkların sanatın dönüştürücü gücüyle yeniden yorumlanması oluşturuyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Heykel Bölüm Başkanı olan Prof. Rahmi Atalay, serginin, sürdürülebilirliğin sanatsal ifade ve toplumsal bir değer taşıdığını vurguluyor. Prof. Atalay, “Sergideki eserler, izleyicilere işlevini yitirmiş malzemelerin estetik potansiyelini keşfetme imkânı sunarken, insan ve doğa arasındaki bağı sorgulatan güçlü bir mesaj veriyor” diyor.

Atıklara hayat verebilmek…

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise açılış konuşmasında serginin endüstriyel atıklara sürdürülebilir odaklı tasarımlarla hayat veren eserlerle yeni bir bakış açısı getirdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sergi, dönüşümün sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda sanatsal bir ifade ve toplumsal değer olduğunu vurguluyor. Koç Topluluğu olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımıza yeni boyut kazandıran bu sergiye katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Endüstriyel ve kültürel mirasımızın önemli örneklerinin yer aldığı Rahmi Koç Müzesi’nin 30. kuruluş yıldönümünde sanatın ve sanayinin güçlerinin birleşimiyle kıymetli bir sergi ortaya çıktı.”

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu ise “Müzemizin 30. kuruluş yıldönümünde endüstri ve sanatı buluşturan bir sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu sergiyi hazırlayan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile Arçelik Back2Life İleri Dönüşüm Atölyesi’ne şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

24 eser sergileniyor

24 parçadan oluşan sergide Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi Soner Özdemir ve Araştırma Görevlileri Ozan Uygan, Hasan Çimenci; öğrencileri Dilara Yerlikaya, Barkın Coşkun, Yağız Akdoğan, Muhammet Enes Yetişkul, Mehmet Ali Çetinkaya, Selin Varol, Onur Kaya, Niyazi Kerem Bengi, Doğukan Çiltaş ve Back2life Sanat Atölyesi Sorumlusu Büşra Kara’nın çalıştığı eserler yer alıyor.

Sergi 17 Kasım’a kadar Mustafa V. Koç (Lengerhane) binasında ziyarete açık olacak.