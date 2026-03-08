Rahmi M. Koç Müzesi’nde savaşın içinden geçen demiryolu hikâyeleri

Müzeler bazen geçmişi anlatır, bazen de yaşadığımız çağın tanıklığını üstlenir. İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi’nde açılan “Iron People” fotoğraf sergisi, ikinci türden bir anlatı sunuyor. Sergi, Ukrayna’da savaşın ortasında görev yapan demiryolu çalışanlarının hikâyesini gözler önüne seriyor. Hollandalı ödüllü fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Jelle Krings’in objektifinden çıkan kareler, yalnızca bir savaşın dramatik sahnelerini değil, insanın zor zamanlarda kurduğu dayanışma ağlarını da gösteriyor. Hollanda ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosluklarının iş birliğiyle Türkiye’ye getirilen sergi, 22 Mart’a kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nin Tersane Binası’nda ziyaret edilebiliyor.

6,5 milyon insanı taşıdı

Savaş başladığında Ukrayna’da demiryolları yalnızca bir ulaşım sistemi olmaktan çıktı. Bir kurtarma hattına dönüştü. Sergi, savaş süresince 230 bin demiryolu çalışanının gösterdiği olağanüstü çabayı anlatıyor. Bu çalışanlar, saldırılar ve yıkımın ortasında tren hatlarını açık tutarak 6,5 milyon sivili güvenli bölgelere ulaştırmayı başardı. Krings’in fotoğrafları, bu mücadelenin farklı anlarını yakalıyor: Bombalanmış istasyonlar, gece boyunca çalışan makinistler, tren vagonlarında bekleyen aileler ve rayların üzerinde süren hayat.

Bir direniş hattı

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, serginin müze için taşıdığı anlamı vurgularken demiryollarının tarih boyunca oynadığı role dikkat çekiyor. Sofuoğlu’na göre demiryolları, savaşta da barışta da hayatı sürdüren en kritik altyapılardan biri. “Iron People” sergisi de bu gerçeği güçlü bir görsel anlatıyla ortaya koyuyor. Raylı Ulaşım bölümünde yer alan sergi, müzenin tarihsel koleksiyonuyla günümüzün insani gerçekliği arasında dikkat çekici bir köprü kuruyor. Bir yanda sanayi ve ulaşım tarihinin nesneleri, diğer yanda bugün yaşanan bir savaşın insan hikâyeleri…

Raylarda 3,5 yıl

Serginin yaratıcısı Jelle Krings, Ukrayna’daki savaşın ilk yıllarını demiryolu çalışanlarıyla birlikte geçirerek onların yaşamına yakından tanıklık etmiş. Krings, projesini şöyle anlatıyor:

“Ukrayna’daki savaşın ilk üç buçuk yılını ülke genelindeki demiryolu işçileri ve aileleriyle geçirdim. Onların hikâyesini Türkiye’ye getirmek benim için büyük bir onur. Bu fotoğraflar, yalnızca bir gazetecilik çalışması değil; aynı zamanda savaşın ortasında çalışan insanların gündelik hayatına yakından bakabilmemizi sağlayan bir belgesel anlatı.”

Cesaretin ve dayanıklılığın fotoğrafları

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga da serginin Ukrayna halkının direncini gösteren önemli bir belge niteliği taşıdığını belirtiyor. Savaşın başından bu yana sivil ulaşım ve insani lojistik açısından hayati rol üstlenen demiryolu çalışanları, aslında görünmeyen kahramanlar. Krings’in fotoğrafları, bu insanların cesaretini ve zor koşullar altındaki kararlılığını görünür kılıyor.

Bugünün tanıklığı

Rahmi M. Koç Müzesi, koleksiyonuyla sanayi ve ulaşım tarihinin önemli bir hafıza mekânı. Ancak “Iron People” sergisi, bu hafızaya güncel bir katman ekliyor. Demiryolları çoğu zaman modernleşmenin simgesi olarak anlatılır. Bu sergi ise rayların başka bir anlamını hatırlatıyor:

Zor zamanlarda insanların birbirine ulaşmasını sağlayan bir yaşam hattı.

Ve bazen, umut dediğimiz şey tam da bu hat üzerinde ilerleyen bir tren gibi yoluna devam ediyor.