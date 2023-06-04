Rahmi M. Koç Müzesi’ne İtalya Yıldızı Nişanı

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri güçlendiren gayretlerinden ötürü devlet madalyası ile ödüllendirildi. İtalya Büyükelçiliği’nin İstanbul Beyoğlu’ndaki rezidansı Venedik Sarayı’nda 9 Mayıs’ta gerçekleşen törende, Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, “İtalya Yıldızı Nişanı”na layık görüldü ve şövalye unvanı aldı.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi’nin önerileri ve İtalya Cumhurbaşkanı’nın tensipleri ile iki ülke arasındaki dostluk bağını kuvvetlendiren kişilere verilen nişan, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi tarafından takdim edildi.

Mine Sofuoğlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada şövalye olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Sofuoğlu, “Böylesi prestijli bir nişan ve unvana layık görüldüğüm için Rahmi M. Koç Müzeleri ve şahsım adına çok gururluyum. Sayın Büyükelçi Giorgio Marrapodi ve sayın İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 18 yıldır müzelerinde çalışma imkânı bulduğum, kurucumuz sayın Rahmi M. Koç’a da şükranlarımı sunuyorum. İş hayatım boyunca bana kazandırdığı uluslararası ve küresel vizyon için kendisine minnettarım” dedi.

Sofuoğlu, Türkiye ile İtalya’nın dost iki ülke olduğunu ve iş birliği alanlarının her geçen gün arttığını ifade etti. Rahmi M. Koç Müzesi’nin de iki ülkeyi birbirine bağlayan köprülerden biri olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu nişan benim için aynı zamanda teşvik ve yeni bir başlangıç. Gelecekte daha birçok iş birliğimiz olacağına inanıyorum. İki ülke arasındaki bu önemli kültür köprüsünün kurulmasında emeği geçen tüm Türk ve İtalyan dostlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, ortak hedefler için canla başla çalışan müze ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İşimiz ekibin işi, onurumuz da kolektifin yani müzemizin onurudur.”