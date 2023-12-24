Ressam Gülseren Südor’un yeni sergisinde 170 eseri sergileniyor

İBB, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında, Türk resim sanatının öncü kadın sanatçılarının eserlerine yer veren sergi serilerinin ikincisi olan “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi Metrohan’da izlenebiliyor. Gülseren Südor’un 60 yıllık sanat hayatında bireysel ve toplumsal tanıklıklarına dayanan retrospektif sergi, 18 Şubat 2024 tarihine kadar sürüyor.

7 tarihsel dönem

Telga Südor Mendi küratörlüğünde hazırlanan sergi kapsamında; Gülseren Südor’un kişisel, özel koleksiyonlarda yer alan 170’e yakın eseri izleyiciye sunuluyor. Küratöryel kurguda sergi toplam 7 tarihsel döneme ayrılıyor: “1965-1970: Sanatta Yolunu Bulmak İçin Araştırma Dönemi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğrencilik Yılları ve Bireysel Tarihin İlk 25 Yılı”, “1970-1975: Bir Kadın, Bir Anne, Bir Sanatçı Olarak Kendini İtalya’da Aramak, Var Etmek”, “1975-1982: İtalya’dan Dönüş, Bireysel Katmanlardan Kadın Olmayı Soyup Çıkartmak ve Topluma Karşı Adeta Bir Manifesto Haline Getirmek”, “1982-1990: Varoluşun ve Kadınlığın Kutsanması, Yakın Tarihin Gölgesinde Bir Kendini Bulma Hikayesi”, “1990-2001: Sanattaki Yolunu Bulmuş, Olgunluğunun Başlangıcında Bir Sanatçı”, “2001-2015: Sanat Yolculuğunda İç ve Çekirdek Dünyaya Bakmak”, “2015-2023: Sırça Kulede Yalınlaşma”.

Gülseren Südor

60 yıllık sanat hayatında Cumhuriyetin 60 yıllık gelişimine de tanıklık etmiş Gülseren Südor, zamanın getirdikleri ve bireysel katmanlarını işliyor, bugün hâlâ işlemeye devam ediyor. Südor aynı zamanda eserlerinde kadınlık, kadın olma ve dönüşen kadınlık rollerine üzerine düşünüyor ve üretiyor. Son dönemlerinde yağlıboyanın yanında esas tutkusu olan tarama eserlere ağırlık veren Gülseren Südor, kendine sanat yolcuğunda tamamen kendine özgü dönemsel eserleriyle dikkat çekiyor.