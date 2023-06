Restoran Haftası’nın 12’ncisi 25 Haziran’a dek sürüyor

Türkiye’nin ilk gastronomi festivali olan ve her yıl merakla beklenen Restoran Haftası, Hellmann’s ana sponsorluğunda Dude Table tarafından 12. kez düzenleniyor. Etkinlik 25 Haziran tarihine kadar İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Bu yıl, “Paylaşacak Çok Şey Var” sloganıyla “paylaşmak” temasını sahiplenen Restoran Haftası’nın menüleri ile lezzet severlere hem lezzetin hem de paylaşmanın birlikte mümkün olduğu bir deneyim yaşatmak hedefleniyor.

Restoran Haftası süresince katılımcı restoranlar, etkinliğe özel olarak oluşturdukları “paylaşmak” temalı menülerini daha uygun fiyatlarla lezzet severlerle buluşturuyor. Restoran Haftası’nda 130 TL’lik bireysel menülere ek olarak, 180 TL’lik paylaşımlı menüler yer alıyor. Restoran Haftası’na katılan markalar menülerini “paylaşmak” teması kapsamında atıksız mutfak disiplinine uygun ve bitki bazlı farklı alternatifler ile hazırlıyor.

Hangi restoranlar katılıyor?

Restoran Haftası’na “Paylaşacak Çok Şey Var” diyerek oluşturdukları bireysel ve paylaşımlı menülerle katılan restoranlar ise şöyle:

İstanbul’da; Alaf 2tek, Alter Cadde, Banko Burger, Bansan, Beeves Grill & Brasserie, BigChefs, Boter, Broger, Chili's Tex Mex, Chop't, Crazy Burger, Cro&Cups, Dem Moda, Draft Pub, Fireroom, Gram, Green Box, Helga, House of B., Hungry Vegan (Bundle Kitchen), İnkase, Just BBQ, Madera, Namp Burger, Need Coffee, Newcastle, Nove Garden, Pizza il Forno, Rebel, Rita Deli, Ronay's Deli, Slices of the World Pizza, Snob Street Food, Tacoroll, Thales Cafe, Timboo Cafe, Zapata Bakery, Zapata Burger.

İzmir’de; Babongo, Banko Burger, BigChefs, Box of Pasta, Buenas Bistro Lounge, Coni&Co, Die Reform, Mandolin Cafe, Mengoli Burgers Steak Fries, Recis RCS Cafe & Restaurant, Shebo's Burger, Slices of the World Pizza, Zemin.

Ankara’da; B'eat Cafe & Bistro, BigChefs, Burgerdinho, EtManyak, IF Sokak, Irish Town Pub, Kırk Fırın, Liva, Newcastle, Pawn Burger & Hotdog, Pizza il Forno, Timboo Cafe.