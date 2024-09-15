Rize 4. Gastronomi Günleri başlıyor

Zengin mutfağı ve geleneksel lezzetleriyle ünlü Rize, 4. Gastronomi Rize Günleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, önceki yıllardan farklı olarak bu kez yalnızca merkez ilçede değil, Rize’nin 11 ilçesini de kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek. Rize'nin dört bir yanındaki yerel üreticiler, aşçılar ve gastronomi meraklıları etkinlikte bir araya gelerek bölgenin lezzetlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Sürdürülebilir yerel lezzetler!

Bu yılki festival, sadece lezzetli yemeklerin tadına varılacağı bir etkinlik olmanın ötesinde, sürdürülebilirlik ilkesini de merkezine alıyor. Topraktan sofraya kadar uzanan süreçte yerel üreticilere destek vermek, geleneksel üretim yöntemlerini korumak ve bu tatları gelecek nesillere taşımak, festivalin amaçları arasında yer alıyor.

Tarımdan turizme katkı!

Gastronomi Günleri, Rize’nin tarım ve turizm potansiyelini bir araya getirerek bölge ekonomisine önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Etkinlik, yerel üreticilerin ürünlerine yeni pazarlar yaratırken, bölgenin gastronomi turizmi açısından da cazibesini artırıyor. Misafirler, Rize’nin eşsiz doğasında bu zenginlikleri keşfederken yerel ekonominin gelişmesine de katkıda bulunuyor.

Rize’nin doğal mutfak kültürü

Gastronomi Rize Festivali, Rize’nin gastronomi sahnesindeki yerini güçlendirmek için önemli bir platform oluşturacak. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, festivalin Rize için önemine vurgu yaparak “bu yıl ilçelerimizin de katılımıyla daha da zenginleştirdiğimiz Gastronomi Rize Günleri

Festivali, yerel lezzetlerimizi koruma ve geliştirme çabalarımızın en somut göstergelerinden biri.

Amacımız, Rize’nin bu zengin mutfak kültürünü geniş kitlelere tanıtarak, turizmde ve tarımda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Tüm hemşehrilerimizi ve Rize sevdalılarını, bu benzersiz lezzet yolculuğunda bizimle olmaya davet ediyoruz” dedi.

Etkinlikler kapsamında Rize kent merkezindeki festival alanında; konserler, paneller, söyleşiler düzenlenecek. Yerel yemeklerin tanıtımından mutfak atölyelerine kadar birçok farklı aktivite yer alacak…