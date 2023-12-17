Romanları Ahmet Ümit’e “arkeolog” beratı getirdi

Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ahmet Ümit’i 2021 yılında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan romanı “Kayıp Tanrılar Ülkesi”nde Pergamon arkeolojisi, UNESCO Dünya Mirası Alanları, Bergama / Pergamon ve Berlin arasında kültürel mirası anlattığı ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihini çarpıcı bir dille yansıttığı için arkeolog üye beratıyla onurlandırdı. Yazar üyelik beratını Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün bilimsel danışma kurulunun önerisiyle aldı.

Üyelik beratını, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht katılımıyla yapılan Winckelmann Konferans Günü’nde, İstanbul Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Felix Pirson'un elinden alan Ahmet Ümit şunları söyledi:

"Bir edebiyatçı olarak bilim insanları tarafından ödüllendirmek benim için çok büyük bir onur. Umarım zengin tarihimize ve muhteşem arkeolojik alanlarımıza daha fazla sahip çıkarız. Çünkü geçmişine sahip çıkmayanlar, bugünlerine de sahip çıkamazlar."

Ümit, 2006 yılında da Türk Eski Çağ Enstitüsü tarafından da “Patasana” ve “Ninata'nın Bileziği” adlı eserleriyle arkeolog beratıyla ödüllendirilmişti.