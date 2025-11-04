Sabancı Holding'den 9 ayda 1,2 trilyon TL kombine gelir

Sabancı Holding, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde, stratejik öncelikleri doğrultusunda büyümesine devam eden Sabancı Holding, söz konusu dönemde 394 milyar TL kombine gelir, 679 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Böylece, şirketin ilk dokuz ayında kombine gelirleri 1,2 trilyon TL (holding temettü geliri hariç) seviyesine ulaştı.

Sabancı, söz konusu dönemde enerji, banka ve finansal hizmetler, malzeme teknolojileri ve dijitalde gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürdü.

Enerji iş kolunda, devreye aldığı 31’inci santraliyle toplam kurulu gücünü 4,2 GW üzerine taşıyan ve Türkiye’deki toplam kurulu gücünü 2028 sonuna kadar en az 6,25 GW’a çıkarmayı hedefleyen Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra depolama teknolojilerinde de öncü adımlar atmaya devam etti.

Türkiye’nin ilk bakanlık onaylı Batarya Enerji Depolama Tesisi’ni devreye alındı

Enerjisa Üretim bu kapsamda, hidrojen enerjisinden yüksek verimli rüzgâr türbinlerine kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapan Bandırma Enerji Üssü’nde Türkiye’nin ilk bakanlık onaylı Batarya Enerji Depolama Tesisi’ni devreye aldı. Öte yandan, sermayesinin tamamı Sabancı Holding’e ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD’de imzaladığı anlaşmalarla bu bölgedeki kapasitesini 790MW’a çıkardı.

Kredi desteği 2 trilyon 224 milyar TL seviyesine çıktı

Üçüncü çeyrekte de Türk ekonomisine desteğini kararlılıkla sürdüren Akbank, yılın ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteğini 1 trilyon 747 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 224 milyar TL seviyesine çıkardı.

Malzeme teknolojilerinde, Sabancı Holding’in küresel ayak izini günden güne genişleten iştiraki Çimsa, ABD pazarında beyaz çimento üretim faaliyetlerine ek olarak yıllık ortalama 600 bin ton öğütme kapasiteli gri çimento öğütme tesisi yatırımını başarıyla devreye aldı. Ek olarak, Holding’in sinerji ve verimlilik odaklı yapılanma vizyonunun son örneği olarak Kordsa’nın Kratos markalı inşaat çözümleri, Çimsa’nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento bünyesine dahil edildi.

Kratos çözümleri, Çimsa’nın 70’ten fazla ülkeye ulaşan geniş satış ve dağıtım ağıyla global pazarlarda daha güçlü bir etki yaratacak. Diğer yandan Sabancı Holding, malzeme teknolojilerindeki büyüme vizyonu ve Kordsa’ya duyduğu güven ışığında, şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla planlanan bedelli sermaye artırımında, kendi payına ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını, bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle kullanacağını açıkladı. Dijital teknolojilerde ise Avrupa ve Orta Asya’daki büyüme hamlelerini sürdüren Bulutistan, İngiltere’de kendi altyapısını kurarak bulut hizmetleri vermeye başlarken, Azerbaycan’ın ardından Özbekistan’da gerçekleştirdiği yeni yatırımıyla bölgesel gücünü artırdı.

Time ve Forbes, “Türkiye’nin en iyisi” seçti

Finansal başarılarını, insan odaklı dönüşüm vizyonuyla pekiştiren Sabancı Holding, Forbes ve Statista iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri – 2025” listesinde 51’inci sıraya yükselerek Türkiye’nin en iyi işvereni oldu. Geçtiğimiz yıla göre 144 basamak birden yükselen Sabancı, bu performansıyla listedeki en büyük sıçramalardan birine imza attı. Sabancı Holding, TIME dergisinin “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde de üst üste ikinci kez en üst sıradaki Türk şirketi olmayı başarmıştı.