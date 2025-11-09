Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi sezonu açtı

Sanatın mevsimi olmaz ama bazı mekânlar, sezon açılışlarında bir kez daha “biz buradayız” dercesine parlar. Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM) de bu Kasım ayında tam anlamıyla dopdolu bir programla sanatseverlere “merhaba” dedi.

Ayın ilk etkinliği, Murat Menteş’in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan “Dublörün Dilemması”. 6 Kasım akşamı izleyiciyle buluşan oyun, konservatuvarı yarıda bırakan Nuh Tufan’ın absürd bir tesadüf sonucu kendini beklenmedik olaylar zincirinde bulduğu hikâyeyi anlatıyor. Kara mizah ve insan doğasına dair zekice gözlemleriyle öne çıkan yapım hem güldürüp hem düşündürüyor.

18 Kasım’da sahnelenecek “Ödenmeyecek Ödemiyoruz”, Dario Fo’nun klasikleşmiş taşlamalarından biri. Arzu Gamze Kılınç yönetimindeki oyun, ekonomik sıkışmışlık karşısında dayanışma geliştiren işçi sınıfı kadınlarının hikâyesini hiciv dolu bir dille sahneye taşıyor.

21 Kasım akşamıysa sahneye caz, ışık ve dans hâkim olacak. “NİNA Dans Gösterisi”, izleyiciyi 1920’lerin “Caz Çağı”na ve Broadway’in ışıltılı dünyasına götürecek. Caz, klasik, çağdaş ve hip-hop koreografilerinin harmanlandığı gösteri; aşk, tutku, kıskançlık ve özgürlük gibi temaları etkileyici sahne tasarımıyla buluşturuyor.

Ödenmeyecek Ödemiyoruz

Klasik müzikseverlere

Kasım ayının son etkinliğinde klasik müzik tutkunları için özel bir akşam var: Borusan Quartet, 27 Kasım’da XIII. İstanbul Uluslararası Opus Amadeus Oda Müziği Festivali kapsamında SGM sahnesinde olacak. Beethoven’ın Op.127 ve Mendelssohn’un Op.44 No.2 eserlerini içeren program, oda müziğinin zarafetini dinleyiciyle buluşturacak.

Sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren bu nitelikli programın biletleri Biletix’ten temin edilebiliyor.