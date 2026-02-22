“Sabrın Nakşı”nda zamanla kurulan bağ

Ramazan ayının kendine has bir sessizliği vardır. İnsanı yavaşlatan, bakışı derinleştiren bir iklim… Bu yıl o iklim, Çamlıca’da ince bir altın yaldızın, sabırla oyulmuş bir kâğıdın ve kalemin titrek ama kararlı izlerinin içinde karşılıyor bizi. Yıldız Holding, yıllardır sürdürdüğü Ramazan sergileri geleneğini bu kez “Sabrın Nakşı” ile devam ettiriyor. Tezhip, kalemişi ve katı‘ sanatının zarif örnekleri, Ramazan’ın tefekkür çağrısıyla buluşuyor.

Sabır

“Sabrın Nakşı” yalnız bir tema değil; üretim sürecinin ta kendisi. Tezhipte altının sabırla sürülüşü, katı‘ sanatında kâğıdın milim milim oyularak adeta bir mücevhere dönüşmesi, kalemişinde desenin ritimle çoğalması… Hepsi zamanla kurulan ince bir ilişkinin sonucu.

Sergide katı‘ sanatçısı Dürdane Ünver ve Safiye Morçay, tezhip sanatçısı Mamure Öz, mimar-nakkaş M. Semih İrteşile tezhip ve kalemişi sanatçısı Sevgi İrteş’in farklı teknik ve üsluplarla ürettiği toplam 52 eser yer alıyor.

Hilye-i şerifler, âyet-i kerîmeler, dualar, şiir levhaları ve katı’nın minyatürle buluştuğu özgün kompozisyonlar…

Bir geleneğin sürekliliği

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, Ramazan’ın manevi atmosferini sanat aracılığıyla paylaşmanın artık bir gelenek hâline geldiğini vurguluyor. “Mutlu Et Mutlu Ol” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Tütüncü, ekonomik ve sosyal gelişimi kültürel ve manevi değerlerle birlikte ele aldıklarını söylüyor. Bu sergide altı çizilen nokta şu: Sanat, yalnız estetik bir tercih değil; kalıcı bir kültürel iz bırakma sorumluluğu.

Kökleri derin, dili zarif

Katı‘ sanatında kâğıt oyularak boşlukla form arasındaki denge kuruluyor. Tezhipte altın, ışığı yakalar; kalemişinde motifler mekânı çoğaltılıyor. Kökenleri Orta Asya’ya uzanan bu sanatların her biri, disiplinle sabrı bir araya getiriyor. Sergideki eserler, yalnız geleneksel formları tekrar etmiyor; onları bugünün bakışıyla yeniden yorumluyor.

Ziyaret bilgisi

“Sabrın Nakşı” sergisi, 19 Mart’a kadar haftanın her günü 09.00–17.00 saatleri arasında, randevu alınarak ücretsiz gezilebiliyor.