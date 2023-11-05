Sadberk Hanım Müzesi Cumhuriyetimizin 100. yılını özel bir sergiyle kutluyor

Koç Holding ve Cumhuriyetin ilk özel vakfı Vehbi Koç Vakfı’nın (1969) desteğiyle Vehbi Koç Vakfı kültür kurumlarından, Türkiye’nin ilk özel müzesi Sadberk Hanım Müzesi (1980) tarafından düzenlenen “Mâzîden Âtîye Zarâfet, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadın Kıyâfetleri” sergisi Abdülmecid Efendi Köşkü’nde ziyaret edilebiliyor.

Küratörlüğünü Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi ile Sanat Tarihi Uzmanı Dr. Şebnem Eryavuz ve Bahattin Öztuncay’ın üstlendiği, tasarımını Dr. Umut Durmuş’un gerçekleştirdiği sergi, pazartesi günleri hariç 11.00 – 19.00 saatleri arasında 17 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergide Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu’nun yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, İnönü Vakfı, Mutlu İlmen, Ayfer Neyzi, Ömer M. Koç ve Yapı Kredi Bankası koleksiyonlarından da eserler yer alıyor.

Mâzîden Âtîye Zarâfet sergisinde 19. yüzyılda saraylı ve şehirli kadınların Avrupa modasını takip etmesiyle başlayan ve Cumhuriyet’in ilanıyla hız kazanan kıyafet dönüşüm süreciyle beraber kadınların rol ve hakları ele alınıyor.

İlk kez bir arada sergileniyorlar

Sergide, Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı yokluklar ve Mütareke dönemi boyunca başkentin işgalinin etkisiyle şehirli kadın kıyafetlerinin geçirdiği dönüşüm ile Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da resmi davetlerde, balolarda giyilen kıyafetler yer alıyor. Sergi, kadınların yalnızca giyim kuşamlarını değil, yaşadıkları çevreyi de tanıtmaya çalışıyor. Sergi aynı zamanda bu vesileyle elbiseleri ilk kez bir arada sergilenen Latife Hanım, Mevhibe İnönü ve Afet İnan’ın öncü rollerini de ortaya koyuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması sebebiyle 100 esere yer verilen sergide toplumun seçkin kesiminden kadınlara ait, pek çoğu terzi ve mağaza etiketi taşıyan gelinlikler, özel günlerde ve davetlerde giyilen elbiseler, sokak kıyafetleri, binici kıyafetleri, çanta, ayakkabı ve şemsiye gibi aksesuarlar sergileniyor.

Atatürk’e özel bölüm

Sergide Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için özel bir bölüm de yer alıyor. Bahattin Öztuncay’ın küratörlüğünü yaptığı bölümde Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan ithaflı fotoğrafların yanı sıra Sadberk Hanım Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonlarında korunan giysileri ve özel eşyaları sergileniyor. Hülya Bilgi, Şebnem Eryavuz, Elif Mahir Metinsoy ve Murat Metinsoy’un kaleme aldığı sergi kitabı Türkçe ve İngilizce iki ayrı dilde hazırlandı.