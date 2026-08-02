Sahne müzeye, sanat hayata karışıyor

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Sanatın dönüştürücü gücü, Sakıp Sabancı Müzesi’nin Boğaz’a açılan eşsiz atmosferinde bir kez daha hayat bulmaya hazırlanıyor. Müzenin sevilen etkinliklerinden Müzede Sahne, onuncu yılında izleyicisini yalnızca seyretmeye değil; birlikte görmeye, duymaya, düşünmeye ve dönüşmeye davet ediyor.

Sabancı Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlik, 27–30 Ağustos tarihleri arasında tiyatro, dans, performans ve katılımcı deneyimlerden oluşan zengin bir program sunacak. Ayşe Draz’ın sanat yönetmenliğinde hazırlanan Müzede Sahne, on yıllık yolculuğunu geçmişe dönüp bakmanın ötesine taşıyarak sanat aracılığıyla yeni karşılaşmalara ve düşünme biçimlerine alan açarak kutlayacak.

Onuncu Yılın Teması

Bu yılın programı “Oyunlarla Dönüşüm” teması etrafında şekilleniyor. Oyun kavramını yalnızca sahne üzerinde kurulan bir dünya olarak ele almayan etkinlik; değişmenin, keşfetmenin ve birlikte üretmenin yaratıcı yollarını araştırıyor.

Müzenin bahçesine ve farklı mekânlarına yayılan program, seyirci ile sanatçı arasındaki alışılmış sınırları da yeniden düşünmeye davet ediyor. Ödüllü tiyatro yapımları, uluslararası sanatçıların performansları, disiplinlerarası çalışmalar ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler, dört gün boyunca Sakıp Sabancı Müzesi’ni yaşayan bir sahneye dönüştürecek.

Yoko Ono Sergisiyle Sanatsal Bir Diyalog

“Oyunlarla Dönüşüm” teması, Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden “Yoko Ono: İçses ve İçyapı” sergisiyle de anlamlı bir diyalog kuruyor.

Yoko Ono’nun katılım, düşünce ve eylem üzerine kurulu sanat anlayışıyla Müzede Sahne’nin izleyiciyi deneyimin parçası hâline getiren yaklaşımı birbirini tamamlıyor. Sergi ile performans programı arasında kurulan bu bağ, ziyaretçilere müzeyi farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu bütünlüklü bir deneyim alanı olarak keşfetme fırsatı sunuyor.

Sanatın yalnızca izlenen değil, hissedilen, düşünülen ve birlikte şekillendirilen bir deneyime dönüşmesi, bu yılki programın en güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ana Sahnede Güçlü Hikâyeler

Müzede Sahne’nin onuncu yıl programı, ana sahnede dikkat çekici iki yapımı izleyiciyle buluşturacak.

Onur Ünsal’ın sahnelediği “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri”, bir kadının yaşamındaki mücadeleleri, kırılmaları ve değişimi sahneye taşıyacak. Dönüşüm temasını güçlü bir hikâye üzerinden ele alan yapım, etkinliğin ruhuyla doğrudan bağ kuracak.

Programın uluslararası yapımlarından “Letters from Attica” (Attika’dan Mektuplar) ise koreograf Begüm Erciyas’ın imzasını taşıyor. Uluslararası festivallerde ilgi gören performans, seyirciyle kurduğu özgün ilişki ve disiplinlerarası anlatımıyla onuncu yıl programının merak uyandıran buluşmalarından biri olacak.

Müzenin Her Köşesi Sahne

Müzede Sahne’yi özel kılan, sanatın geleneksel sahne sınırlarından çıkarak müzenin farklı alanlarına yayılması… Boğaz manzarasıyla bütünleşen bahçe, sergi mekânları ve müzenin beklenmedik köşeleri dört gün boyunca performansların, karşılaşmaların ve ortak deneyimlerin parçası olacak.

Bu yönüyle etkinlik, izleyicisine yalnızca bir oyun ya da performans izleme fırsatı sunmuyor. Müze ile farklı bir ilişki kurmanın, mekânı yeniden keşfetmenin ve sanatın içinde özgürce dolaşmanın kapılarını açıyor.

27–30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin biletleri Biletinial üzerinden temin edilebiliyor.