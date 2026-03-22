Sahnenin ışığı sönmez: Dünya Tiyatro Günü’nde farklı iki yolculuk

Tiyatro, çoğu zaman bildiğimizi sandığımız hikâyeleri yeniden anlatır; ama bu kez başka bir yerden, başka bir sesle… Bulgar yazar Stefan Tsanev’in kaleminden çıkan “Jan Dark’ın Öteki Ölümü”, tam da bu yeniden anlatma cesaretinin bir örneği. Jeanne d’Arc efsanesini merkezine alan oyun, yalnızca tarihsel bir figürü sahneye taşımakla yetinmiyor; inanç, iktidar ve insan arasındaki o kadim gerilimi, yer yer sert, yer yer ironik bir dille sorguluyor. Kara komedinin ince çizgisinde ilerleyen metin, seyirciyi güldürürken rahatsız etmeyi de ihmal etmiyor.

Deniz Özmen’in rejisiyle sahneye taşınan oyunda Berk Yaygın, Deniz Özmen ve Pelin Abay’ın performansları, metnin katmanlarını görünür kılan birer taşıyıcıya dönüşüyor. 24 Mart akşamı ENKA Oditoryumu’nda sahnelenecek bu yapım, sadece bir oyun değil; aynı zamanda bir düşünme daveti.

Ferhan Şensoy’un dünyası

Bazı isimler vardır; yalnızca oyun yazmaz, bir dil kurar. Yalnızca sahneye çıkmaz, sahnenin kendisini yeniden tarif eder. Ferhan Şensoy da Türk tiyatrosu için tam olarak böyle bir isim.

“Ferhangi Bir Yaşam” belgeseli, işte bu eşsiz sanatçının izini sürüyor. Ama kuru bir biyografi anlatısından çok daha fazlasını yapıyor; Şensoy’un dünyasına, mizahına, itirazına ve sahneyle kurduğu o benzersiz ilişkiye yakından bakıyor. Selçuk Metin’in yönetmenliğinde, Zeynep Miraç’ın kalemiyle şekillenen belgesel, Batı tiyatrosu ile geleneksel Türk tiyatrosunu buluşturan o yaratıcı zihnin nasıl işlediğini, nasıl dönüştüğünü ve nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü akşamı ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak bu gösterim, bir sanatçıyı anmanın ötesinde; tiyatronun hafızasına yapılan bir yolculuk niteliğinde.

Ferhangi Bir Yaşam

Sahne bir hafızadır

Dünya Tiyatro Günü, takvimde işaretlenmiş bir tarih olabilir. Ama tiyatro için zaman, takvimlerden çok daha geniş. Her oyun, her replik, her alkış; o büyük kolektif hafızaya eklenen yeni bir katman. ENKA Sanat’ın bu iki etkinliği de tam burada anlam kazanıyor. Biri geçmişe başka bir gözle bakmayı öneriyor, diğeri geçmişi bugüne taşıyan bir ustayı hatırlatıyor. Ve belki de en önemlisi şunu söylüyor: Tiyatro, yalnızca sahnede değil; hayatın kendisinde devam ediyor.