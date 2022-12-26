Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” sergisi Kibele Sanat Galerisi’nde

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Yeni bir dil yaratma arzusu taşıyan, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğiyle bilinen heykeltıraş Bugay’ın eserleri Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebiliyor.

Çok yönlü sanatçı Bugay’ın “Heykelin Sözü” sergisinde sanatseverler, heykellerinin yanı sıra ahşap, metal, döküm, tel gibi materyallerden tasarlanan kuklalar, maskeler, el aletleri, oyuncak, biblo gibi farklı türde eserlerini görme imkânı buluyor.

Bir heykeli anlamak ve anlatmak için biçimden başka bir şeye gereksinim olmaması gerektiğini savunan Bugay, heykellerine isim bile koymaktan geri durmuş, altına iliştirilen metinlerin, yapılacak açıklamaların, heykelin başarısızlığına işaret ettiğini belirtmişti. Heykelin sözü neyse, anlatılan da bundan ibaret kalmalıydı. Bu düşüncesini “Öyle bir heykel yapacaksın ki onu ben anlayacağım, altına yazmayacaksın!” sözleriyle ifade etmişti.

Oyuna ortak olmaya çağırdı

Heykelin çok daha fazla şey söyleyebilmesini, dilinin zenginleşmesini isteyen Bugay, bu yüzden de ilgisini takıdan kuklaya, sinemadan tiyatroya ve gölge oyununa kadar farklı alanlara yönlendirdi. Heykellerini hiçbir klişeye bağlı kalmadan, kuralları sadece kendisi koyarak yapan Bugay, izleyiciyi de o kuralları sezip oyuna katılmaya davet ederdi. Anlık, hesapsızca bir çalışma süreciydi bu… İzleyici ise oyuna ortak olmadan, heykellerin sözlerini duyamayacaktı.

“Ben ne yapıyorum ya da neyi gösteriyorum, onu fark edebiliyor musun?” gibi heykelin bir dizi soru sormasını isteyen Saim Bugay’ın “Heykeli yapıyoruz; neredeyse hep aynı pozlarda. Mızrağı kaldırmış, duran bir figür, neden mızrağı fırlatmıyor ya da ne zaman fırlatacak? Bu soruları da sormak gerekiyor.” sözleriyle izleyiciyi heykelle mücadelesinde soru sormaya zorladığını görmek mümkün.

Usta heykeltıraş Saim Bugay’ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisi, 19 Mart 2023’e kadar İstanbul Levent’teki İş Kuleleri’nde bulunan Kibele Sanat Galerisi’nde her gün 09.00 – 19.00 saatlerinde ziyaret edilebilir. Konser ve etkinlik günlerinde sergi, 20.30’a kadar ziyarete açık.