Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi 39. DYO Resim Ödülleri Sergisi’ni ağırlıyor

Mardin’de Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, 56 yıllık bir geleneğe sahip olan “DYO Resim Ödülleri” sergisine ev sahipliği yapıyor.

1967 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen ve bugün uluslararası bir niteliğe sahip DYO Resim Ödülleri, 56 yıllık süreçte aralarında Adnan Çoker, Mustafa Pilevneli, Vedat Mavitan, Zahit Büyükişleyen, Devrim Erbil, Mustafa Ayaz gibi Türk resim sanatının pek çok ustasına da ev sahipliği yaptı. Özellikle genç sanatçı kuşağının ilgi gösterdiği sanat etkinliği olma özelliğini taşıyan DYO Resim Ödülleri; bugün, resim sanatına değerli isimler kazandırmanın yanı sıra, resim sanatındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmelerin, yeni eğilimlerin ve araştırmaların da değerlendirildiği bir platform haline geldi.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde Sabancı Vakfı’nın ev sahipliğinde kapılarını açan sergi; “Doğa ve İnsan” temasıyla düzenlenen 39. DYO Resim Ödülleri’nin ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan eserlerinden oluşuyor. Aralarında İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan’dan 704 sanatçının bin 66 eserle başvurduğu yarışmanın jürisi, sanatçı Habip Aydoğdu, Prof. Hayri Esmer, Doç. Dr. Devabil Kara, Prof. Cebrail Ötgün, Prof. Dr. Ferhat Özgür, Prof. Mümtaz Sağlam ve gazeteci İhsan Yılmaz’dan oluştu. Seçici kurul 6 eseri ödüle layık görürken, 79 eser de sergilenmeye değer bulundu.

Seçici kurul, pentür dalında Atila Ulusal’ın “Beni Buradan Almayın”, Furkan Armutçu’nun “Buğday Tarlası”, İrfan Dönmez’in “Ben’e Dair İmgeler” ve Murat Özbakır’ın “Yeryüzü-Kent-Yapı” isimli eserlerini ödüle layık görürken Kübra Gürleşen’in “Tuz Gölü” ve Şerife Şen Akkaş’ın “Yok Oluş” adlı eserleri de özgün baskı dalında ödüllendirildi. 79 eser ise sergilenmeye değer bulundu.

Feyhan Yaşar

39. DYO Resim Ödülleri Mardin Sergisi için gerçekleştirilen açılış töreninde konuşma yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkanı Feyhan Yaşar şunları söyledi:

“Yaşar Topluluğu için sanat, çok önemli ve vazgeçilmez. Bugün, renklerin konuştuğu sergimizle Mardin’de; sanatın çeşitliliği gibi kültürel çeşitliliğe sahip, farklı kültürlerin birlikte yaşadığı bu güzel şehirde olduğumuz için çok mutluyuz. Sergimizi bu özel mekânda ziyaret edecek olan sanatseverler, sadece 39. DYO Resim Ödülleri eserlerini değil, Yaşar Ailesi ve Yaşar Topluluğu’nun sanata bakışını, DYO markamızın sanata olan 56 yıllık kesintisiz desteğini, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın DYO Resim Ödülleri yarışmasına kazandırdığı profesyonelliği ve ülkemiz resim sanatına katılan değeri de görme ve anlama imkânı bulacaklar. Birçok genç sanatçıya yer veren ve usta sanatçıların hem seçici kurullarda hem de yarışmacı olarak yer aldığı DYO Resim Ödülleri geleneğini sürdürmekte kararlıyız.

1967 yılında dedemiz Durmuş Yaşar ve babamız Selçuk Yaşar’ın hayaliyle başlayan DYO Resim Ödülleri yarışması, hiç ara verilmeden 56 yıldır devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. yılında, yarışmamızın 40’ıncısını düzenleyecek, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 50. yaşını kutlayacak ve Yaşar Müzesi’ni ülkemizin kültür-sanat yaşamına kazandıracağız.”



39. DYO Resim Ödülleri sergisi Salı’dan Pazar’a 09.00 – 17.00 saatleri arasında Sakıp Sabancı Kent Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi 30 Eylül tarihine kadar açık kalacak.