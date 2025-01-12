Sakıp Sabancı Müzesi’nde bayrak değişimi

Dr. Nazan Ölçer, Sakıp Sabancı’nın sanata olan güçlü vizyonunu hayata geçirerek Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) Türkiye’nin önde gelen sanat kurumlarından biri haline gelmesine öncülük etti. Liderliği döneminde müze Picasso, Rodin, Joseph Beuys, Salvador Dalí, Rembrandt, Monet, Ai Weiwei, Anish Kapoor, Marina Abramović, David Hockney ve Georg Baselitz gibi dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine ev sahipliği yaptı; çağının yenisi sanat akımlarını ve sanatçılarını sanatseverlerle buluşturarak fark yarattı. Bu sergiler SSM’in dünya çapında tanınır bir müze olmasında çok önemli rol oynadı.

Müze camiasının saygın ismi

Nazan Ölçer’in uluslararası müze camiasındaki saygınlığı ve Sabancı Ailesi’nin desteği, SSM’i sanat ve kültür etkileşimlerinde önemli bir platforma dönüştürdü, dünya çapındaki müzelerle iş birliği konusunda öncü bir konuma taşıdı. SSM, bu süreçte yalnızca koleksiyon ve geçici sergileriyle değil, her yaşa hitap eden öğrenme programları, akademik yayınları ve farklı etkinlikleriyle de yaşayan çağdaş müzeciliğin referans noktası haline geldi.

2018 yılından bu yana Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Ahu Antmen’le birlikte SSM gelecek nesiller için ilham verici bir sanat merkezi olarak varlığını sürdürmeye devam edecek.