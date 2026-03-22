Salon du Chocolat İstanbul için yeni tarih 11-12 Aralık

Bazı buluşmalar vardır, beklenir. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Salon du Chocolat İstanbul’un yeni tarihi açıklandı: 11-12 Aralık’ta çikolata dünyasının kalbi bir kez daha İstanbul’da atacak.

1994 yılında Paris’te doğan ve bugün dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Salon du Chocolat, her gittiği şehrin küresel gastronomi haritasına daha görünür biçimde yerleşmesi için önemli katkı sağlıyor... İstanbul’un bu buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yapacak olması, artık bu ilişkinin geçici değil, kalıcı bir nitelik kazandığını gösteriyor. Çünkü gastronomi dünyasında bir şehrin adı, ancak tekrarlarla yerleşir. Ve İstanbul, bu tekrarın içinden geçerek kendine güçlü bir alan daha açıyor.

“İlham Veren Lezzetler”

Bu yılın teması yine iddialı: “İlham Veren Lezzetler”. Aslında bu ifade, günümüz gastronomisinin de özeti. Çünkü artık mesele sadece üretmek değil; ilham vermek, etkilemek ve yeni bir dil kurmak. Salon du Chocolat İstanbul da bu dili, çikolata üzerinden kurmaya hazırlanıyor.

Dünya şefleri

Antonio Bachour, Gianluca Fusto, Kevin Lacote, Andrea Tortora… Bu isimler yalnızca birer şef değil; küresel pastacılık sahnesinin belirleyici aktörleri. Onların İstanbul’da buluşması, Türkiye’deki genç şefler için bir vitrin değil; bir temas alanı anlamına geliyor. Çünkü bazen bir ustayı izlemek, uzun yılların bilgisini birkaç saat içinde görmek demek.

Bir deneyim alanı

Salon du Chocolat İstanbul’un programı, çikolatanın artık ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor: Söyleşiler… Workshop’lar… Yarışmalar… Çikolata heykelleri… Ve Chocolate Fashion Show… Çikolatayla tasarlanan couture parçaların podyuma çıktığı bu gösteri, gastronominin sanat ve modayla kurduğu ilişkinin en çarpıcı örneklerinden biri. Etkinliğin en güçlü taraflarından biri, iki dünyayı aynı anda buluşturabilmesi. Bir yanda sektör profesyonelleri: üreticiler, yatırımcılar, şefler… Diğer yanda çikolata tutkunları… Yani aynı mekânda hem iş konuşuluyor hem hayal kuruluyor. Bu da Salon du Chocolat’ı bir fuardan öteye taşıyıp, yaşayan bir gastronomi sahnesine dönüştürüyor.