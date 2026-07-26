Salon’un yeni adı, yeni heyecanı: Fiba Salon İKSV

İstanbul’un kültür-sanat haritasındaki en sevdiğimiz duraklardan Salon İKSV, sonbahara yalnızca yeni bir programla değil, yeni adı ve genişleyen dünyasıyla hazırlanıyor. İKSV ile Fiba Grubu’nun başlattığı uzun soluklu işbirliği sonucunda mekânın yeni adı artık Fiba Salon İKSV.

Şişhane’nin kendine özgü atmosferinde 2010’dan bu yana müzikseverleri bir araya getiren Salon, yeni sezonda sınırlarını biraz daha genişletiyor. Konserlere tiyatro oyunları, edebiyat ve bilim sohbetleriyle caz kulübü akşamları eşlik edecek. Kısacası Fiba Salon İKSV, haftanın farklı günlerinde uğramak için bize çok daha fazla neden verecek.

Yeni sezonda Salon’da neler var?

Fiba Salon İKSV’nin yeni dönem programı, farklı disiplinleri aynı çatı altında buluşturan daha zengin bir içerik sunacak. Güncel müziğin sevilen ve keşfedilmeyi bekleyen isimlerinin yanı sıra tiyatro yapımları, edebiyat buluşmaları ve bilim dünyasındaki güncel meselelerin farklı yönleriyle ele alınacağı sohbetler de programda yer alacak.

Caz kulübü akşamlarıysa Salon’un samimi atmosferini daha da keyifli hâle getirecek yeniliklerden biri. İKSV’nin bienal ve festivalleriyle birlikte geliştirilecek yeni yapımların da zaman içinde sahneye taşınması planlanıyor.

Sonbahar programının tamamı eylül ayında açıklanacak. Şimdiye kadar duyurulan konserlerin biletleri ise satışta.

Gençler için daha erişilebilir bir Salon

Yeni işbirliğinin en sevindirici yanlarından biri, gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı amaçlaması. Sezon boyunca bütün etkinliklerde sınırlı sayıda öğrenci bileti yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak.

Ayrıca Eczacıbaşı Genç Bilet uygulaması kapsamında tüm etkinlikler için sınırlı sayıda öğrenci bileti 50 TL’den alınabilecek.

İki kurumdan ortak kültür-sanat vizyonu

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Salon’un 2010’dan bu yana İstanbul’un önemli müzik buluşma noktalarından biri olduğunu vurguluyor. Özellikle gençlerin İKSV ile ilk kez tanıştığı mekânlardan biri olan Salon’un, yeni işbirliği sayesinde birikimini güçlendirerek çok daha çeşitli bir program sunacağını belirtiyor.

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise grubun 40’ıncı yılına yaklaşırken eğitim alanındaki sosyal yatırımlarını kültür ve sanatla çeşitlendirmeyi hedeflediğini söylüyor. Fiba Salon İKSV’nin genişleyen programıyla farklı izleyici gruplarını buluşturmasını ve özellikle gençlerin müziğin yanı sıra tiyatro ve edebiyat gibi disiplinlerle daha sık temas kurmasını amaçladıklarını ifade ediyor.

Yeni adı, çoğalan etkinlikleri ve farklı disiplinlere açılan programıyla Fiba Salon İKSV, önümüzdeki sezon şehirde kültür ve sanatla nefes almak isteyenlerin buluşma noktalarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Biz şimdiden sonbahar programını merakla bekliyoruz.