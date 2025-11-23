Sanatın ışığıyla açılan yol: Genç ustalara Sakıp Sabancı Ödülü

Sanata verilen değerin toplumsal gelişimde nasıl bir karşılık bulduğunu en iyi gösteren örneklerden biridir Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri… Merhum Sakıp Sabancı’nın “Sanat ve sanatçıya saygı, topluma yapılan en değerli yatırımdır” sözünden beslenen bu güçlü miras, 32 yıldır Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin genç yeteneklerine uzanan bir el, geleceğe açılan bir kapı olmayı sürdürüyor.

Bu yıl da Sabancı Center’da düzenlenen tören, genç sanatçıların heyecanının, ailelerin gururunun ve sanatın dönüştürücü gücüne duyulan inancın bir araya geldiği özel bir buluşmaya dönüştü. Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan dokuz öğrenci, toplam 240 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi. Ama gecenin gerçek değeri elbette sadece bu değil; hayatlarının başındaki genç sanatçıların önünde açılan yeni ufuklardı.

“Sanat varsa umut var”

Törende konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Sakıp Sabancı’nın sanata duyduğu derin saygıyı hatırlattı:

“Burada ödül alan her genç sanatçı, bu ülkenin hikâyesine yeni bir cümle ekliyor.”

Sanatın dijitalleşmenin hızlandığı, duyguların kimi zaman geri çekildiği bir dünyada daha da kıymetli hâle geldiğini vurgulayan Tapan, Sabancı Vakfı’nın yarım asrı geride bırakırken sanatın dönüştürücü gücünü merkeze aldığını hatırlattı. “Sanat varsa diyalog var, değişim var, umut var,” dedi.

Dönüm noktası

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Yasemin Nur Erkalır, ödüllerin öğrenciler üzerindeki etkisini şöyle anlattı:

“Bu prestijli ödül, öğrencilerimizin potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarına katkı sağlarken, sanatın topluma değer katma gücünü hepimize hatırlatıyor.”

Erkalır, sanatın hayalle başlayan bir yolculuk olduğunun altını çizerek Sabancı Ailesi’ne verilen kıymetli destek için teşekkür etti.

Üç bölümden, dokuz genç sanatçı

Bu yıl ödül alan isimler şöyle sıralandı:

Resim Bölümü: Duru Bozkurt, Gülce Ecem Çınar, Ergi Vardar.

Heykel Bölümü: Mehmet Evren Erdoğan, Umut Ballıkaya, Atakan May Sarıtaş.

Geleneksel Türk Sanatları: Elif Çanakkale Aygeç, Elif Göker, Betül Dal.

Her biri kendi alanında çalışma disiplinleri ve üretimleriyle dikkat çeken bu genç sanatçılar, Sakıp Sabancı’nın sanat mirasının bugün hâlâ nasıl canlı bir biçimde sürdüğünün göstergesi niteliğinde.

32 yıl, sanatçı

Sakıp 287 Sabancı Sanat Ödülleri, tam 32 yıldır yalnızca bir tören değil; kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültür değeri… Sabancı Fonu aracılığıyla bugüne kadar 287 genç sanatçı desteklendi ve toplam 7 bin 665 Cumhuriyet Altını sanat yolculuğuna yeni başlayan yeteneklere ulaştırıldı. Bu süreklilik, sanatın bir toplumun kendine tuttuğu aynayı parlak tutma iradesini gösteriyor.

Ve o aynayı ışıldatanlar, kuşkusuz, genç sanatçılar…