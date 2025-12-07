Sanatın şefkatli çemberi: Suzanne Lacy ile birlikte düşünmek

Bazı sergiler vardır, sadece izlenmek için değil; birlikte düşünmek, hatırlamak, yüzleşmek için kurulurlar. Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer alan Suzanne Lacy: Birlikte/Togæther bunlardan biri. Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Amerikalı sanatçının Türkiye’deki ilk kapsamlı sunumu olmasının ötesinde, ziyaretçisine bir çağrı niteliğinde… Bir araya gelmeye, birbirimizi duymaya, toplumsal meseleler karşısında kolektif bir dil kurmaya davet eden bir çağrı. Feminist sanatın ve toplum odaklı performans pratiğinin öncü isimlerinden Suzanne Lacy, kimlik, özgürlük, yaş alma, ekonomik eşitsizlikler ve toplumsal şiddet gibi bugün hâlâ yakıcı biçimde varlığını sürdüren meseleleri, yıllara yayılan üretimin içinden incelikle çekip çıkarıyor. Video enstalasyonları, belgeler, büyük ölçekli performansların hafızası… Hepsi bir araya gelerek sanat ile hayat arasında yeniden düşünmemizi sağlayan bir alan yaratıyor.

Bir hafıza olarak performans

Lacy’nin üretiminin en çarpıcı yönlerinden biri, yalnızca kendi sesini değil, farklı kuşaklardan kadınların -kimi zaman kelimelerini, kimi zaman bedenlerini, kimi zaman sessizliklerini- bir araya getirmesi. Sergide yer alan performansların duygusal yükü, müze mekânına taşındığında izleyici kendini bir hikâyenin parçası gibi hissediyor. Çünkü Lacy’nin pratiğinde performans, bir sahne değil; bir dayanışma zemini, bir ortak soru sorma biçimi.

Fotoğraf: Canberk Ulusan

Rehberli turlar

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Berrak Güloğlu eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz rehberli turlar, Lacy’nin yarım yüzyılı aşkın üretiminin arka planını, kolektif çalışmalara yüklediği anlamı ve sanatın toplumsal dönüşümle kurduğu bağı daha yakından kavrama imkânı sağlıyor. Turlar şu tarihlerde yapılacak: 13 Aralık (Cumartesi), 15 Ocak (Perşembe), 31 Ocak (Cumartesi), 5 Şubat (Perşembe), 21 Şubat (Cumartesi) ve 8 Mart (Pazar) saat 14.00.

SSM’in artık bir geleneğe dönüşen Komşu Günü etkinliği de sergi kapsamında iki kez ücretsiz olarak düzenlenecek: 13 Aralık ve 21 Şubat tarihlerinde ziyaretçiler müzeyi ücretsiz gezebilecek ve yine saat 14.00’te gerçekleşecek rehberli turlara katılabilecek.