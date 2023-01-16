Sanko Sanat Galerisi’nde Ziver Kaplan sergisi

Ressam Ziver Kaplan, akrilik tekniklerle hazırladığı eserlerinden oluşan “Dinginlik” konulu kişisel resim sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde açtı. Sanatın gelecek ile geçmiş arasında bir köprü olduğunu belirten Kaplan, “Kültürel değerlerimizin yansıması olan sanatı başta gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimi ile buluşturmalıyız” dedi.

Sanata ve sanatçıya toplumda daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Kaplan, “Sanat bir toplumun kültürel değerlerinin yansımasıdır. Bu nedenle sanatla iç içe olan bir yaşam biçimini benimsemeliyiz” ifadelerini kullandı. Doğayı ve dinginliği sevdiği için eserlerinde genellikle doğayı konu aldığını aktaran Kaplan, sergide 21 eserinin yer aldığını söyledi. Sanatla 45 yıldan beri iç içe olduğunu kaydeden Kaplan, “Sanatın bir terapi olduğunu düşünüyorum. Modern dünyada gelişen teknoloji ve gündelik yaşamın mücadelesi içerisinde hem kendimizi hem de çevremizi ihmal ediyoruz. Fakat sanat tüm bunlarla baş edebileceğimiz çok özel bir terapi yöntemidir” şeklinde konuştu.

Sanko Holding’in sanayi kuruluşu olmanın yanı sıra topluma değer katan çalışmalara ve sosyal sorumluluk projelerine de destek verdiğine dikkat çeken Kaplan, şunları kaydetti:

“Sanko sosyal sorumluluk projesi kapsamında kültürel etkinliklere verdiği destekle de topluma değer katıyor. Zeugma ve Karkamış Antik Kenti kazı çalışmalarına sunduğu katkılar çok değerli. Sanata ve sanatçılara verdiği desteği bizlere yüreğimizde hissettiren Konukoğlu Ailesi’ne ve Sanko Sanat Galerisi yönetimine tüm sanat camiası adına şükranlarımı sunuyorum.”

Sanko Park AVM üçüncü katta bulunan Sanko Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılan sergi, 27 Ocak tarihine kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebiliyor.