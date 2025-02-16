Sarar’dan sanatçılarla birlikte eğitime destek

Moda sektörünün köklü markalarından Sarar, sanatı ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Türkiye’nin önde gelen 20 sanatçısının tasarımlarının Sarar ürünleriyle buluştuğu özel eserler, canlı satış etkinliğinde sergilendi ve satışa sunuldu. Elde edilen gelir, her çocuğun hayata eşit fırsatlarla başlaması amacıyla bilimsel temelli eğitim programları geliştiren Anne Çocuk Eğitim Vakfı’na (AÇEV) bağışlandı.

Sanat ve moda buluştu

Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanat ve modanın kesişiminde gerçekleşen projede, sanatçılar Ataman Oğuz, Ayşen Can, Bedri Baykam, Behruz Kuul, Ekrem Kahraman, Elmira Akarsu, Fevzi Karakoç, Gizem Aytaç, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hakan Esmer, Handan Korkmaz, Kadir Akyol, Melis Babadağ, Mustafa Demirpençe, Remzi Karabulut, Sertap Yeğin, Seydi Murat Koç, Seyed Davoud, Şahin Paksoy ve Tamer Şahinoğlu’nun toplam 160 eseri yer aldı.

Sosyal sorumluluk vurgusu

Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sanat, insanları bir araya getiren ve toplumsal farkındalığı artıran en güçlü araçlardan biri. Bugün burada sanatın, modanın ve dayanışmanın gücünü bir kez daha deneyimledik. Bu anlamlı projeye katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 80. yılımızı kutlarken, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.”