Şef Ebru Baybara Demir “Aenne Burda Yaratıcı Liderlik Ödülü”ne layık görüldü

Her yıl ocak ayında Münih’te düzenlenen DLD (Digital – Life – Design) Konferansı’na Türkiye’den konuşmacı olarak davet edilen ve konferans kapsamında ilk akşam yemeğini bizzat hazırlayarak Türk mutfağının lezzetinden sunumuna kültürel ögelerini davetlilere sunan Ebru Baybara Demir, Aenne Burda Yaratıcı Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Demir, 2006 yılından bu yana cesur, iyimser, yenilikçi, yaratıcı ve ilham veren niteliklere sahip kadınlara takdim edilen bu ödülü ilk kez Türkiye’ye taşıdı.

Ebru Baybara Demir

Ebru Baybara Demir, DLD23 kapsamında yaptığı konuşmada Cercis Murat Konağı’ndan Sorgül Buğdayı’nın çoğaltımına, Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi projesine daha iyi bir gelecek için sağlıklı gıdanın, tohumun, toprağın sürdürülebilirliği ve yerel ekonomilerin canlandırılması konusunda gastronominin dönüştürücü gücü ile hayata geçen projeleri aktardı.

DLD Pazarlama ve İletişim Başkanı Melissa von Faber-Castell‘in takdiminin ardından ödülünü DLD kurucularından ve yöneticisi Steffi Czerny’den alan Ebru Baybara Demir; “Bu yıl benim ve ülkem için çok önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü. Atatürk'ün yüz yıl önce Türk kadınına verdiği değer, bugünkü başarılarımı sizlere anlatabilmemin temelini oluşturuyor. Birçok insanla birlikte geleceğimiz için toprağımız, çevremiz, suyumuz ve gıdamız için çalışıyoruz. Bu ödülü 20 yılı aşkın süredir bana inanan ve benimle çalışan tüm kadın ve erkeklere bir teşekkür olarak taşıyacağım” şeklinde konuştu.