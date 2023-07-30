Şehirde ticarete geçici merhem: Prefabrik Antakya Uzun Çarşı

Tarihi Deprem felaketinin yaralarını sarmak, Antakya Uzun Çarşı’yı yarınlara en güzel şekli ile yeniden kazandıracak projelere vakit kazandırmak ve Uzun Çarşı esnafına nefes aldırmak, şehir ticaretine geçici bir dönem merhem olmak için hayata geçirilen “Prefabrik Antakya Uzun Çarşı Dayanışma Projesi” ile yapılan çarşıyı da geziyorum. Burası, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin (TURYİD) bir projesi. Şehrin bilinen markaları oradaki yeni mekânlarında hizmet vermeye çalışıyorlar.

Esmergil Baharat

Prefabrik Uzun Çarşı’nın hemen girişindeki dükkânda Esmergil Baharat’ın üçüncü kuşak temsilcisi Furkan Esmergil karşılıyor. 1926’da Uzunçarşı’da baharat işi ile başlamışlar. Baba Halef Eyüb Esmergil, Antakya’da ilk paket baharatı, paket humusu çıkaran öncü isimlerden. Ürünleri arasında 50 çeşit baharat var. Furkan Bey’le Esmresso markasıyla filtre kahve vb. ürünlerin üretimi ve satışı da başlamış. Deprem sürecinde Narlıca’daki satış yerleri yağmalanmış, üretim binası hasar almış, ama hammaddeleri, makineleri kurtarabilmişler. Mamullerini satın alırken kahve de içebileceğiniz bir mekân oluşturmuşlar.

Ürünleri arasında 50 çeşit baharat var.

Gümüş Unlu Ev Mamulleri

Gümüş Unlu Ev Mamulleri’nin işletme sahibi Mehtap Gümüş. Kadın eliyle kurulmuş az sayıdaki işletmelerden birisi. Antakya’ya özgü kömbe ve diğer kurabiye çeşitleri üretiyorlar. Depremde zarar gördükten sonra, buradaki dükkânda hizmet veriyorlar.

Gümüş Unlu Ev Mamulleri Antakya’ya özgü kömbe ve diğer kurabiye çeşitleri üretiyor.

Öksüzler Şekerleme

Zihni Öksüz ve Adnan Öksüz’ün başında olduğu Öksüzler Şekerleme 78 yıllık bir firma. Geleneksel lezzetleri sürdürmek için Antakya’ya özgü şeker, lokum ve Antakya Kahvesi üretiyorlar. Depremde beş katlı mağazalarını, imalathaneyi, kahve üretim, kavurma tesisini kaybetmişler. “Bizler bölgeyi terk etmiyoruz. Manevi olarak ne kadar çok kişi yanımızda olursa o kadar güçlü ayağa kalkarız” diyorlar. Deprem sonrası ilk olarak kahve ve ayçekirdeği satmaya başlamışlar. Şimdilerde yedi çeşit lokum da üretime eklenmiş. “Yeni tesisimiz hizmete girdikten sonra bütün çeşitlerimiz olacak” diyorlar.

Öksüzler Şekerleme deprem sonrası ilk olarak kahve ve ayçekirdeği satmaya başlamışlar

Petek Pastanesi

Petek Pastanesi’nin hikâyesi Fevzi (Kıt) Usta ile başlıyor. Fevzi Usta 1947’de Hatay’ın ilk pastanesi Antakya Petek Pastanesini kurmuş. Dükkânları yıkılan Petek Pastanesi de Uzun Çarşı esnafıyla birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Kömbe çeşitleri ile de biliniyor.

Tarihi Bizim Künefeci

1949’dan beri hizmet veren Tarihi Bizim Künefeci de aynı çarşıda. Babasından kalan müesseseyi devam ettiren Ragıp Bey “Yaşanan kıyametle birlikte dükkânımız çöktü. Saray Caddesi, Ulu Cami, Cinli Hamamı, 500-600 yıldır depreme dayanan binalar gitti. Hayırlısıyla biz bu şehri eski haline getireceğiz, daha iyisini yapmaya çalışacağız” diyor…