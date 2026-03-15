Sessiz Ayakkabılar: Gazze’nin yarım kalan hikâyelerine sanatsal bir ağıt

Nevçarşı bünyesindeki Kalyon Kültür Zone, sanatçı Ali Uslu’nun Gazze’deki çocuk ölümlerine dikkat çeken “Sessiz Ayakkabılar” sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin kalbinde 200 çift seramik çocuk ayakkabısı yer alıyor. Sanatçının malzeme olarak seramiği seçmesi tesadüf değil; seramik, tıpkı bir çocuk hayatı gibi hem çok kırılgan hem de toprakla bütünleştiği için bir o kadar kalıcı.

Yerde sahipsizce duran bu küçük pabuçlar; oyun parklarını, okul yolunu ve bayram neşesini değil, bu kez adımları yarım kalmış çocukları temsil ediyor. Sergi alanındaki iki tablo ise Gazze’nin yıkıntılarını fırça darbeleriyle mekâna taşıyarak, bu sessiz ayakkabıların neden sahipsiz kaldığını izleyiciye hatırlatıyor.

"Bu bir vicdan yoklamasıdır"

Serginin açılışını gerçekleştiren Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, projenin sadece bir sanat etkinliği değil, bir "vicdan sınavı" olduğunu vurguladı. Daha önce düzenlenen “Kalanlar” sergisinin devamı niteliğindeki bu çalışmanın önemine değinen Kalyoncu, şu ifadeleri kullandı:

"Normal şartlarda çocuk ayakkabısı neşeyi ve eve dönüşü müjdeler. Ancak burada gördüklerimiz, eve asla dönemeyecek olan çocukların ve yarım bırakılmış hayallerin buruk birer simgesidir."

Reyhan Kalyoncu ve Ali Uslu

Sanatçının sorumluluğu

Eserlerin sahibi Ali Uslu, Gazze’de yaşananları bölgesel bir mesele olarak değil, küresel bir insanlık krizi olarak tanımlıyor. Sanatçının temel görevinin acıyı görünür kılmak olduğunu belirten Uslu, "Zulme karşı sessiz kalmak, o zulme ortak olmaktır. Bu sergi, o sağır edici sessizliğe karşı yükseltilmiş bir sanat çağrısıdır," diyerek projenin felsefesini özetledi.

Küratörlüğünü Aslı Bora’nın üstlendiği sergi, izleyiciyi sadece bir gözlemci olmaya değil, bir "hatırlama" eylemine davet ediyor. Bora’ya göre Uslu’nun eserleri, Gazze’deki devasa insani boşluğu somutlaştırarak kolektif hafızayı diri tutmayı hedefliyor.

Ziyaret bilgileri

Sergi, 30 Nisan tarihine kadar Üsküdar Kalyon Kültür Zone’da ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.