Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü şef ve eğitimci Rengim Gökmen’in

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ve her yıl aramızdan ayrıldığı 6 Aralık tarihinde, ülkemizde çoksesli müziğin tanınmasında, benimsenmesinde ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan bir besteci ve/veya yorumcu, eğitimci, sanat yöneticisi-destekçisi ya da kuruma verilen "Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası”nın 36’ıncısı sahibini buluyor.

Vakıf Yönetim Kurulu bu yıl oybirliği ile orkestra şefi ve eğitimci Rengim Gökmen’i Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na layık gördü. Ödül gerekçesi şöyle:

“Sayın Rengim Gökmen Türk bestecilerinin eserlerinin ilk seslendirilmelerine, kayıtlarına ve ülke genelinde icralarına katkısı, genç yorumcuların ve orkestra şeflerinin yetiştirilmesine, yeni orkestraların kuruluşuna, ulusal ve uluslararası Opera ve Bale Festivalleri ile yarışmaların oluşumlarına öncülüğü ve Türkiye’nin tanıtımına katkıları göz önünde bulundurularak 2022 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na layık görülmüştür.

Gökmen’in madalyası 6 Aralık Salı akşamı Ankara’da gerçekleştirilecek törenle kendisine takdim edilecek.

Altın madalyası sahipleri

İlk kez 1989 yılında Cevat Memduh Altar'a verilen ve bu güne kadar aralıksız takdim edilen bu ödüle ilerleyen yıllarda Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, İlhan Usmanbaş, Leyla Gencer, Cemal Reşit Rey, İdil Biret ve Suna Kan, Nevid Kodallı, Hasan Ferid Alnar, Ferhunde Erkin, Ferid Tüzün, Prof.Dr. Kamuran Gündemir, Hikmet Şimşek, Faik Canselen, Ayhan Baran, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Ayla Erduran, Gülsin Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İlhan Baran, Muammer Sun, Gürer Aykal, H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı, Ertuğrul Oğuz Fırat, Ruşen Güneş, Yalçın Tura, Turgay Erdener, Mehmet A. Başman, Ayşegül Sarıca, Güher&Süher Pekinel, Ersin Onay ve Cihat Aşkın layık görüldü.