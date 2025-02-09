“Sevgili Tatbiki” karma sergisi Maltepe’de açıldı

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunu ve öğretim üyelerinden oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun “Sevgili Tatbiki” karma sergisi Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sürüyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun kurucusu Berrin Aksu, etkinliğin Bauhaus ekolüyle sanat eğitimi veren Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarını ve öğretim üyelerini bir araya getirdiğini belirtti. Aksu, serginin amacının, sanatçılar için ilk yuva niteliğindeki 1985 öncesi Beşiktaş Akaretler’de bulunan okul binasını ve orada yaşanan hatıraları anmak olduğunu ifade etti.

Tatbiki ruhu

Sergide, farklı disiplinlerde eserler üreten 102 mezun ve öğretim üyesinin çalışmaları yer alıyor. Farklı boyutlarda ve tekniklerle üretilen bu eserlerin ortak noktası ise Tatbiki ekolünü ve ruhunu yansıtması. Berrin Aksu, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sevgili Tatbiki, Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun üçüncü sergisi. Okulumuz bize önce kendimize, sonra birbirimize bağlanmayı öğretti. Bu serginin temelinde de bu güçlü bağ ve sevgi yatıyor. Sanıyorum, bu sergi bir okula adanmış ilk sergilerden biri. Sebebi ise hiç unutmadığımız sevgimiz,” ifadelerini kullandı.

Esen Erdoğdu Baykal

17 Şubat’a kadar açık

Sanatseverler, İstanbul Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin 2. katındaki Galeri’de sergilenen eserleri 17 Şubat tarihine kadar ziyaret edebilirler.

Önceki sergiler

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu’nun ilk sergisi 17 Şubat - 3 Mart 2018 tarihleri arasında Nişantaşı Galeri Abay’da açılmış ve 55 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşmuştu. İkinci sergi ise 3 Ekim - 25 Ekim 2024 tarihleri arasında yine Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenmiş, 122 sanatçı 140 eserle katılım göstermişti.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, 25 Ekim 1957 yılında Bauhaus ekolü ile eğitim vermek üzere kurulmuş kuruldu, günümüzde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adıyla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.