Shangri-La Bosphorus, İstanbul’da Lübnan mutfağı

Shangri-La Bosphorus, Istanbul; Shangri-La Cidde’nin “TimeOut Cidde tarafından 2024'ün En İyi Lübnan Restoranı ödülüne sahip” restoranı Niyyali’nin Executive Şefi Ali Al Hajj’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Ali Al Hajj’ın sadece 19 Eylül lansman gününe özel olarak misafirlerle buluşturacağı 4 kişilik set menüsünün soğuk mezeler bölümünde; fattouch, tabouli, klasik humus, trüflü humus, Shanglish salatası ve kebbeh nayeh yer alacak. Sıcak mezeler arasında ise kebap fattah, batata harra (baharatlı patates), lahme ras asfour, fattah kebabı ve yöresel kibbehli, sembusek peynirli ve etli börekler sunulacak. Ana yemekte, şefin karışık ızgarası ve kremalı mascarpone peyniri ile Antep fıstığı içeren yöresel tatlısı Aish Al Saraya misafirlerin beğenisine sunulacak.

Niyyali’nin Executive Şefi Ali Al Hajj

Şefin 30 Eylül’e kadar devam edecek a la carte menüsünde, soğuk salata ve meze istasyonunda; fattouch, tabouli, klasik humus, yaprak sarma, cevizli labne, tütsülenmiş patlıcan moutabal, cevizli mouhamara ve kebbeh nayeh bulunacak. Sıcak mezeler ve fattah bölümünde ise; baharatlı patates, karides fattah, kebab fattah, wagyu ras asfour ve provansal karides servise sunulacak. Ana yemekte, karışık ızgara ve Beyrut usulü baharatlı levrek yer alacak. Tatlılarda ise; incir reçelli Lübnan muhallebisi, Umm Ali "Ali’nin Annesi" tatlısı ve damla sakızı eşliğinde baklava misafirlerin beğenisine sunulacak.