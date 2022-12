Sheraton Istanbul Levent’in yeni Executive Şef’i Yener Özden oldu

İstanbul Levent’te şehrin metro hattı üzerinde yer alan 5 yıldızlı Sheraton Istanbul Levent’in yeni Executive Şefi, 25 yılı aşkın mutfak tecrübesi olan Yener Özden oldu. Yener Şef, 248 odalı otelin Doğu Akdeniz restoranı, bahçe alanı, & More loby bar ve kafe, kongre, toplantı, düğün, davet ve catering organizasyonları dahil tüm mutfak operasyonlarından sorumlu olacak. Özden bu görevi kapsamında aynı zamanda Sheraton Istanbul Levent’in mutfak ekibine de liderlik edecek.

Mutfak ve otelcilik kariyerine 1997 yılında Bodrum Divan Palmira Deluxe Hotel’de başlayan Yener Özden Ajia, The Sofa gibi butik otellerin yanı sıra The Marmara, Grand Hyatt, Hilton ve The Grand Tarabya gibi zincir otellerin mutfaklarında çok çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenerek Executive Chef pozisyonuna kadar yükseldi. Yener Şef, kariyerinde profesyonelliği ön planda tutuyor. Bugüne kadar çok sayıda ekibe liderlik ve mentorluk eden başarılı aşçıbaşı, her zaman mutfakta uyumlu bir takım çalışmasının önemini vurguluyor.