SHOPSA kadınları üretti Venezuellalı şef Victor Moreno pişirdi

SHOPSA hem üretici ve girişimci kadınlarının ürettiği ürünlerinin pazara erişmesi hem de geleneksel ürünlerimizin değere dönüşmesi için son olarak ''Venezuella Lezzetleri Tadım'' etkinliği ile yine önemli bir tanıtıma imza attı.

Dünyaca ünlü Venezuellalı şef Victor Moreno SHOPSA'nın kadın üreticilerinden alınmış ürünler ile hazırladığı Venezuela lezzetlerini konuklara ikram etti.

Venezuella Büyükelçi Jose Bracho ve Başkonsolosu Lissett Hernandez ev sahipliğinde yapılan etkinlik, Pera Palas Kubbeli Salon’da gerçekleştirildi.

Kimler katıldı?

Moreno'un sunumuna Venezuella Büyükelçi Jose Bracho ve Başkonsolos Lissett Hernandez, eski bakanlardan Abdülkadir Aksu, www.shopsa.comtr Yönetim kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Gastronomi Enstitüsü Ulusal Temsilcisi Filiz Hösükoğlu, TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, sanatçı Ayhan Sicimoğlu, Ayşe Sicimoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok isim katıldı.